Nesta semana de feriado prolongado, a comunidade encontrará opções de lazer nos espaços culturais Usiminas, em Ipatinga. Vai ter atração para todas as idades: comédia, drama, exposição, leitura e passeios por espaços culturais e patrimônios. No Centro Cultural Usiminas, o público pode acessar a Biblioteca Central de Ideias com empréstimo gratuito de livros e espaço de leitura, além de conferir a exposição “Anne Frank: Uma História para Hoje”.

Em cartaz até 24 de maio, a mostra dividida em três partes convida a uma reflexão sobre tolerância, direitos humanos e memória histórica. “Anne Frank: Uma História para Hoje” reúne paineis, fotos, escrita, desenho e uma visita virtual ao Anexo Secreto, que permite explorar, por meio de óculos de realidade virtual, o esconderijo onde Anne Frank e sua família permaneceram por dois anos. Galeria e Biblioteca estarão abertas na quarta (30/04), sexta (02/03) e sábado (03/05), das 12h às 20h.

ESPETÁCULOS

No teatro do Centro Cultural Usiminas vai ter drama e comédia em cartaz. Na sexta-feira (02/05), a atração é o “Aquela que (Não) Fui”, da Cia. Luna Lunera, de Belo Horizonte, às 20h. O drama revela momentos decisivos na vida de pessoas que não conseguiram esconder o que sentiam, expondo suas emoções no exato momento em que se manifestaram.

No sábado (03/05), o comediante Paul Cabanes retorna ao espaço para apresentar a comédia “Alma de Brasileiro”, às 20h, um show cheio de energia, que celebra e explora a diversidade das culturas, estados e cidades do Brasil. Ingressos à venda no site: sympla.com.br/institutosusiminas ou na bilheteria do Centro Cultural Usiminas, a partir de sexta, das 12h às 20h.

CENTRO DE MEMÓRIA USIMINAS

Um convite para conhecer obras de arte e mergulhar na história da industrialização da cidade está no Centro de Memória Usiminas, com visitação gratuita. Lá, o público pode viajar pela memória do Vale do Aço por meio de exposições e do Big History, ferramenta tecnológica de pesquisa que contém fotos, informações e dados históricos; além de conferir importantes obras assinadas por nomes nacionais e internacionais.

O espaço possui também uma sala que mostra um recorte do Grande Hotel, com peças originais da época, e, na área externa tem jardins e uma locomotiva onde o público pode fazer piquenique e tirar fotos. O espaço fica na rua Antares, nº 950, bairro Castelo, e está aberto nesta quarta (30/04), sexta (02/05) e sábado (03/05), sempre das 10h às 18h.

ESTAÇÃO DE PEDRA MOLE

Opção para lazer que une natureza e história é a Estação de Pedra Mole, aberta à visitação gratuita de quinta (1º/05) a domingo (04/05) nos seguintes horários: quinta e sexta-feira, das 10h às 15h; sábado das 9h às 16h e domingo das 10h às 13h. A entrada fica nas proximidades da Avenida Itália, nº 1767, no bairro Cariru.

Tombada pelo Patrimônio Histórico e Cultural de Ipatinga, a Estação de Pedra Mole fica localizada às margens do rio Piracicaba, entre os bairros Cariru e Castelo, e conta com um mirante que pode ser acessado pelos visitantes.

Após uma caminhada em uma trilha por 650 metros, quem for até o local poderá ver as ruínas e onde funcionava a antiga linha férrea, da época da fundação da Pedra Mole, em 1922. O ambiente conta, ainda, com uma área de convivência própria para piqueniques e outras atividades, além da locomotiva fabricada em 1973.