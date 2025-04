A Biblioteca Pública Municipal Raquel Pacífico Drumond participará, pela primeira vez, da edição da Noite Mineira de Museus e Bibliotecas (NMMB), ação que visa valorizar os museus e bibliotecas como espaços de conhecimento, memória e identidade, promovendo o engajamento da comunidade e a ampliação do acesso à cultura de forma inclusiva e democrática. A NMMB está marcada para acontecer no dia 10 de abril, sendo que a Biblioteca de Timóteo abrirá suas portas no horário de 18h30 às 21h com uma programação especial.

Este ano, a iniciativa completa sua décima edição. O evento é realizado pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult/MG), por meio da Superintendência de Bibliotecas, Museus e Economia da Criatividade, com apoio da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (DLLLB) e da Diretoria de Museus (DIMUS). E conta com a parceria dos municípios que desejam dar maior visibilidade a seus equipamentos e fortalecer o turismo cultural.

PROGRAMAÇÃO

Em Timóteo, a 10ª Noite de Museus e Bibliotecas tem o apoio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. A programação cultural terá abertura com pronunciamentos da secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, France-Jane Pereira, e do subsecretário de Cultura, Esporte e Lazer, Ulisses Marangon, seguida das boas vindas poética com a fala da coordenadora Cléria Maria Oliveira, voz e violão com o cantor Trajano Bicalho. Prosseguirá com o Sarau Literário com os compositores e escritores da APEMT, exposição de objetos antigos e a Oficina de Memórias. Encerrando o evento, a artista plástica, atriz e contadora de histórias Heliana Guedes fará uma apresentação artística com a poesia Colcha de Retalhos.