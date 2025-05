No dia 16 de maio, ao meio-dia e quinze, estreia no YouTube o audiovisual Natural, novo projeto do cantor e compositor Tizé, gravado ao vivo e cercado pelo verde de um quintal cultural em Itabira. Com oito faixas autorais e um cenário que se confunde com o meio ambiente, o trabalho propõe uma imersão na musicalidade e na expressão natural do artista, unindo som, imagem e paisagem em uma performance intimista.

A obra, aprovada pelo Fundo Municipal de Cultura e realizada pela Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, foi filmada no espaço Cajaína Cultural (antiga Lamoca), com direção musical de Saulo Carvalho e produção audiovisual da Águia Produtora. O resultado é um espetáculo visual e sonoro que reforça a conexão entre as músicas de Tizé e sua estética simples, orgânica e profundamente brasileira.

“Quis trazer minha naturalidade em imagens, mostrar minha essência da forma mais crua, sem grandes artificiais”, explica o músico, que há mais de 15 anos atua na cena cultural da cidade e já integrou bandas como Sativus e Groove Minas. Desde 2020 em carreira solo, Tizé acumula dois EPs, cinco singles e dois videoclipes, além de participações em festivais e eventos autorais.

O repertório de Natural inclui músicas de seus últimos lançamentos e uma inédita, “Não Para”, apresentada pela primeira vez no registro ao vivo. Com uma mistura que o artista define como “Reggae, Pop e Brasilidades”, as canções transitam entre o amor, a filosofia e o autoconhecimento, costuradas por letras reflexivas e arranjos que flertam com a nova MPB e a música urbana.

A cenografia, assinada por Anninha da Oficina Criativa, acompanhou esse espírito: elementos artesanais integrados ao ambiente arborizado criaram um palco simbólico para as histórias cantadas. “Foi um desafio pensar um cenário que conversasse com as músicas e o conceito. Cada detalhe foi escolhido para valorizar a simplicidade e a natureza ao redor”, conta a cenógrafa.

REFÚGIO

Gravado com público presencial limitado, o show também representou um reencontro de Tizé com a plateia após os anos mais restritivos da pandemia. “Esse trabalho dialoga muito com a necessidade atual de olhar para dentro, de buscar saúde mental, amor próprio, equilíbrio. É isso que eu espero que as pessoas sintam: que a música possa ser um refúgio, um estímulo para se conectar consigo mesmas”, afirma o artista.

Com mais de 20 mil visualizações no clipe “A Cor da Manhã”, Tizé agora aposta no formato audiovisual completo para ampliar o alcance de sua música. “A linguagem visual hoje é essencial. A gente vive muito pela imagem, então trazer essa experiência para o público também é um jeito de aproximar, de contar a história da música por outros caminhos.”

O lançamento de Natural marca mais um passo no percurso autoral do músico, que segue inspirado pelas raízes afro-brasileiras, pela cultura popular e pelos ritmos urbanos. “Acredito na arte como caminho de evolução. Quero que minha música abrace, questione, motive. Que cada um possa encontrar algo seu no meio dessas canções.”

O audiovisual Natural estreia dia 16 de maio, às 12h15, no canal de Tizé no YouTube. Acesse: https://youtu.be/fkqoJEYWHTM.

Serviço:

Lançamento do audiovisual Natural – Tizé

Data: 16 de maio, às 12h15

Local: YouTube (link: https://youtu.be/fkqoJEYWHTM)

Realização: Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, Conselho Municipal de Política Cultural e Prefeitura Municipal de Itabira