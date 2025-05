A exposição “Anne Frank – Uma História para Hoje” está em seus últimos dias na Galeria do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga. Até dia 24 de maio, o público pode conferir, de maneira interativa, a trajetória de Anne Frank, uma adolescente alemã que foi vítima do holocausto e ficou mundialmente conhecida por sua história, relatada em um diário.

A iniciativa é realizada pelo Instituto Usiminas em parceria com o Instituto Plataforma Brasil (IPB), representante oficial da Anne Frank House no país, e conta com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Rouanet de Incentivo a Projetos Culturais.

Pela primeira vez em Minas Gerais neste formato, a exibição é composta por três partes que convidam o público a refletir sobre tolerância, direitos humanos e memória histórica. A primeira parte, “Anne Frank – Uma História para Hoje”, contextualiza sua vida antes, durante e após a ascensão do nazismo.

Já “Lendo e Escrevendo com Anne Frank” é voltada para o público jovem, incentivando a leitura e a escrita a partir da relação de Anne com as palavras. O percurso se encerra com um espaço dedicado a Nanette Blitz Konig, amiga de infância de Anne, sobrevivente do Holocausto e autora do livro “Eu Sobrevivi ao Holocausto”.

Uma das inovações da exposição é a visita virtual ao Anexo Secreto, que permite ao público explorar, por meio de óculos de realidade virtual, o esconderijo onde Anne Frank e sua família permaneceram por dois anos. A reconstrução digital possibilita uma imersão fiel no ambiente original, enriquecendo a experiência dos visitantes.

ARTE, HISTÓRIA E EDUCAÇÃO

Ao visitar a exposição, o público vai receber mais informações da vida e obra de Anne Frank com a mediação da Ação Educativa do Instituto Usiminas, que conta também com serviço de intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais), mediante agendamento prévio. As visitas podem ser agendadas pelo WhatsApp: (31) 98437-3330.

QUEM FOI ANNE FRANK?

Anne Frank foi uma jovem judia que, aos 15 anos, tornou-se símbolo da resistência ao nazismo. Durante o período em que permaneceu escondida, registrou suas vivências em um diário. Sua história atravessa gerações como um lembrete da importância da memória e da luta contra a intolerância.

Serviço:

Visitação gratuita até 24/05

Exposição: Anne Frank – Uma História para Hoje

Local: Centro Cultural Usiminas

Visitação gratuita: terça a sábado, das 12h às 20h

Informações: (31) 98437-3330 (WhatsApp)