Um percurso de fé e sacrifício aguarda os fiéis no dia 18 de abril, na IV Caminhada Penitencial, organizada pela Comunidade Católica Deus Existe. Com um trajeto de dez quilômetros, a caminhada tem o objetivo de proporcionar aos participantes uma experiência de espiritualidade e perseverança, alinhada com a tradição cristã da penitência.

A saída será às 4h20 da manhã, com ponto de encontro na avenida José Fabrício Gomes, 257, no bairro Bethânia, em Ipatinga. O destino será o Centro de Evangelização da Comunidade Católica Deus Existe, localizado em Santana do Paraíso.

FÉ E ENTREGA

Para Elton Pimentel, fundador da Comunidade, a Caminhada Penitencial é um convite para sair da nossa zona de conforto e se aproximar de Deus por meio da oração e do sacrifício. “Cada passo dado nesse percurso é um ato de fé e entrega, uma oportunidade de renovação espiritual”, explica.

Para garantir o bem-estar de todos, haverá um carro de apoio acompanhando os fiéis. No entanto, é importante destacar que não haverá transporte para o retorno.

ORIENTAÇÕES

Os organizadores recomendam que os participantes utilizem roupas e calçados confortáveis e evitem peças coloridas ou inadequadas para o momento de penitência. Além disso, é essencial levar uma garrafa de água, lanche e o terço para a oração ao longo do caminho.

Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp (31) 99487-6969 ou acompanhe a Comunidade Católica Deus Existe no Instagram (@comunidadedeusexiste).

DEUS EXISTE

Fundada há 25 anos, a Comunidade Católica Deus Existe está localizada na Região do Vale do Aço, Diocese de Itabira/Coronel Fabriciano, mais precisamente nas cidades de Ipatinga/MG, onde se encontra a Casa de Missão Mãe da Divina Providência, e em Santana do Paraíso/MG, onde está situado o Centro de Evangelização. A Comunidade também possui uma escola de ensino infantil e fundamental, o Colégio Mater Ecclesiae.