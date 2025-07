Neste sábado, dia 12 de julho, a cena musical do Vale do Aço será presenteada com o som vibrante e criativo da banda Yauaretê que se apresenta às 20h no Teatro da Fundação Aperam Acesita, em Timóteo.

Com repertório que transita entre o jazz fusion brasileiro das décadas de 1970 e 1980 e elementos da música instrumental contemporânea, o grupo promete uma noite de pura brasilidade em uma instigante “viagem sonora”.

Com direção musical do tecladista Marcony Carvalho, a banda também é formada por Gabriel Moura (baixo), Bruno Souza (bateria) e Fernando Rian (guitarra). A Yauaretê se destaca por unir técnica apurada, arranjos criativos e forte identidade artística.

Esse espetáculo terá um formato diferente com participações dos irmãos Kaizer: Emerson e Jean, reforçando o caráter colaborativo do projeto. Além das presenças, já confirmadas, o show ainda reserva outras participações especiais e surpresas que serão reveladas ao vivo, exclusivamente para o público.

TRAJETÓRIA

Com carreira marcada pela performance, produção e educação musical, Marcony Carvalho iniciou os estudos aos oito anos em Ipatinga, e desde então, vem consolidando sua trajetória como pianista, tecladista e acordeonista.

Ao longo dos anos, vem acompanhando diversos artistas, e se destacou em importantes festivais: Estação da Música Jovem, onde conquistou o segundo lugar, Prêmio da Música das Minas Gerais, terceiro lugar ao lado do amigo e parceiro musical Gustavo Maia.

O músico já se apresentou em eventos de grande visibilidade como o Ipatinga Live Jazz e o Valadares Jazz Festival, dividindo o palco com renomados nomes da música brasileira, entre eles Nelson Faria, Ney Conceição, Enéias Xavier e Lincoln Cheib.

O projeto Yauaretê é a concretização de um sonho que Marcony Carvalho nutria há anos, desenvolver um trabalho autoral no universo da música instrumental brasileira com forte influência do jazz fusion.

A banda nasce com a proposta de ser um espaço de criação coletiva, onde músicos se encontram para trocar experiências, explorar novas sonoridades e traçar caminhos originais para a música produzida no Vale do Aço.

O nome Yauaretê é uma homenagem ao icônico álbum de Milton Nascimento – nosso Bituca – referência afetiva e artística para esta formação instrumental.

A estreia da banda aconteceu em outubro de 2024, no foyer do Centro Cultural Usiminas em Ipatinga, onde foi calorosamente recebida pelo público — uma resposta que evidencia o potencial e a relevância do projeto na cena da música instrumental contemporânea.

“O retorno que temos recebido é gratificante. O público está se conectando com a proposta da banda e isso confirma que há espaço e interesse por música instrumental aqui na região”, afirma Marcony, idealizador do projeto.

Mais recentemente, no dia 27 de junho, os músicos realizaram um ensaio aberto no quintal da Casa 28 Aberta, iniciativa que também foi bastante elogiada e aprofundou a sintonia entre o grupo e um público diverso.

REPERTÓRIO

No espetáculo do próximo sábado que acontece no palco da Fundação Aperam Acesita, a banda apresenta composições autorais, releituras de grandes músicos como Marcos Valle, Azymuth, Banda Black Rio, Eumir Deodato, promovendo uma experiência que passeia por diferentes paisagens rítmicas e harmônicas.

Com a produção de Tatiane Bispo e Shirley Maclane Produções, a equipe também conta com Deborah Braga (assistência de produção), Léo Coessens (designer gráfico) e Andre Rissi (iluminação).

Os ingressos estão disponíveis por valores acessíveis e o evento tem produção independente, contando com o apoio do Hotel Dom Henrique, Restaurante Boi & Massa, Bar Recreio e parceria da Fundação Aperam. A expectativa é de casa cheia e um público diverso, interessado em novas sonoridades e na riqueza da música brasileira.

Serviço:

Show da Banda Yauaretê

Dia 12 de julho às 20 horas

Local: Teatro da Fundação Aperam Acesita

Classificação: Livre

Acessibilidade: Interpretação em Libras

Ingressos com preços acessíveis pelo site Sympla