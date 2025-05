O Banco Central (BC) realiza, na próxima quarta-feira, 4 de junho, em São Paulo, o evento de lançamento oficial do Pix Automático — nova funcionalidade do sistema de pagamentos instantâneos voltada para transações recorrentes. A cerimônia de abertura está marcada para as 9h30 e contará com a presença de autoridades da instituição e representantes do setor privado.

Batizado de Conexão Pix, o encontro reunirá representantes de empresas recebedoras, instituições de pagamento, iniciadoras de transações, desenvolvedores de soluções de integração, além de técnicos do Banco Central. Ao longo do dia, os participantes debaterão o funcionamento do Pix Automático e seu impacto no ecossistema de pagamentos do país.

O evento será estruturado em painéis temáticos com foco nas aplicações práticas da nova funcionalidade. Entre os temas programados estão: “Como o Pix Automático pode ajudar o seu negócio”, “Como receber com Pix Automático”, “Sessão de Demonstração: Conheça soluções que podem te ajudar a receber com Pix Automático” e “Por dentro do Pix Automático – a revolução dos pagamentos recorrentes”.

O encerramento da programação contará com falas dos diretores do Banco Central, Renato Gomes e Izabela Corrêa — responsável pela área de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta —, além da vice-presidente da Zetta, Fernanda Laranja.

O Pix Automático chega como mais uma etapa na consolidação do Pix como meio de pagamento ágil, seguro e de abrangência nacional. Com foco em pagamentos recorrentes, como mensalidades, assinaturas e contas periódicas, a nova funcionalidade promete simplificar a vida de consumidores e empresas, oferecendo uma alternativa moderna e eficiente aos débitos automáticos tradicionais.