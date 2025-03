Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, a Fiemg Regional Vale do Aço, atuando como correspondente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), lançou uma linha de crédito especial voltada para micro e pequenas empresas lideradas por mulheres. A iniciativa oferece condições diferenciadas para facilitar o acesso ao financiamento e incentivar o empreendedorismo feminino na região.

A linha de crédito estará disponível até o dia 31 de março e conta com uma taxa especial de 0,45% ao mês, somada à Selic. As empresárias que aderirem ao financiamento terão um prazo de 48 meses para pagamento, incluindo 12 meses de carência. Além das condições atrativas, as contratantes também terão acesso a uma consultoria técnica gratuita, visando auxiliar na gestão e no desenvolvimento de seus negócios.

De acordo com Luiz Sérgio Martins Júnior, analista de Relações Empresariais da Fiemg, a linha de crédito representa uma oportunidade para fortalecer e expandir os negócios liderados por mulheres. “É uma chance imperdível para investir na compra de equipamentos, ampliar o capital de giro, equilibrar o fluxo de caixa ou até mesmo reorganizar dívidas. Além disso, as empreendedoras terão suporte especializado para transformar ideias em negócios de sucesso”, destaca.

Empresárias interessadas podem agendar atendimento pelo telefone (31) 3822-1414 ou pelo e-mail lsjunior@fiemg.com.br. A Fiemg Regional Vale do Aço está localizada na Avenida Pedro Linhares, número 5431, bairro Horto, em Ipatinga.