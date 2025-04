A Associação Comercial, Industrial e de Prestação de Serviços e Câmara de Dirigentes Lojistas (Acicel CDL) de Coronel Fabriciano, realizou, na última segunda-feira (29), uma ação especial na Praça Louis Ensch, em frente à Prefeitura Municipal, em comemoração ao “Dia de Receber Bem”. A iniciativa ofereceu serviços gratuitos à população e buscou valorizar o comércio local, aproveitando o feriado de emancipação política em municípios vizinhos.

Instituído por lei municipal em 2013, o “Dia de Receber Bem” tem como objetivo atrair consumidores de outras cidades da região que estão com o comércio fechado nesta data. A ação já se tornou tradicional e reforça o papel da Acicel CDL no incentivo ao desenvolvimento econômico e à hospitalidade dos lojistas locais.

Durante o evento, moradores e visitantes puderam acessar uma série de serviços gratuitos. Houve corte de cabelo em parceria com a Casa de Arte e Inclusão Social (Cais), aferição de pressão arterial e limpeza de pele oferecidos pela Farmácia Indiana, além de manutenção e limpeza de óculos com a Óticas Glass. O público também teve acesso a orientações jurídicas com apoio da OAB de Coronel Fabriciano e informações sobre energia solar, por meio da empresa Multiluz Solar.

Na tenda da Acicel CDL, uma pesquisa interativa premiada animou o público com distribuição de brindes, promovendo momentos de descontração e aproximação com os clientes.

O evento contou com a presença de autoridades locais, como o prefeito Sadi Lucca, o vice-prefeito Ricardo Cacau e o deputado federal Domingos Sávio, que prestigiaram a ação e destacaram seu impacto positivo para o comércio e a economia do município.

Ao final da programação, a Acicel CDL agradeceu o apoio dos parceiros envolvidos na realização do evento: Prefeitura de Coronel Fabriciano, Cais, OAB local, Óticas Glass, Farmácia Indiana e Multiluz Solar.

A ação reforça o compromisso da entidade com o fortalecimento do comércio e com iniciativas que promovem o bem-estar da comunidade e o desenvolvimento sustentável de Coronel Fabriciano.