O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta terça-feira (18) que o Congresso Nacional fará alterações no projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para trabalhadores que ganham até R$ 5 mil mensais. A declaração foi feita durante evento no Palácio do Planalto, onde o governo federal apresentou oficialmente a proposta.

Durante seu pronunciamento, Motta destacou que a medida representa uma correção histórica de injustiças tributárias no país, onde frequentemente a população de menor renda arca com uma carga tributária desproporcional. O presidente da Câmara garantiu que o projeto receberá tratamento prioritário durante sua tramitação no Congresso Nacional.

As modificações prometidas pelo Legislativo visam aprimorar o texto original, mantendo o compromisso com a responsabilidade fiscal. Motta ressaltou que tanto a Câmara quanto o Senado trabalharão em sintonia para avaliar a proposta nos próximos meses, buscando construir a melhor versão possível para o país.

O parlamentar também fez questão de relembrar o histórico de cooperação entre o Congresso e a equipe econômica do governo, citando o apoio dado às medidas anteriores do Ministério da Fazenda, mesmo quando necessitaram de ajustes. Segundo ele, a prioridade será dar mais eficiência à proposta, beneficiando especialmente aqueles que mais precisam dessa mudança tributária.

A tramitação do projeto deve ocorrer ao longo dos próximos meses, com a participação ativa das duas casas legislativas. O objetivo é construir um texto que atenda às necessidades da população e mantenha o equilíbrio das contas públicas, seguindo os princípios de responsabilidade fiscal defendidos pelo Congresso Nacional.