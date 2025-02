A Prefeitura de Coronel Fabriciano já disponibilizou as guias de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2025. Os documentos podem ser acessados pelo site www.fabriciano.mg.gov.br, na aba CIDADÃO, opção TRIBUTOS / IPTU ONLINE. Para a emissão, é necessário informar o CPF ou CNPJ do proprietário e a inscrição cadastral do imóvel.

FACILIDADE NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO

De acordo com o gerente tributário da Prefeitura, Fernando Barcelar, a antecipação das guias permite que os contribuintes se organizem melhor para o pagamento. “No início do ano, há diversas despesas, como material escolar, IPVA e taxa de alvará. Disponibilizar o IPTU com antecedência ajuda a evitar impactos no orçamento”, afirma.

Quem optar pelo pagamento à vista até 12 de maio terá 20% de desconto e participará do IPTU Premiado 2025. Já aqueles que preferirem quitar o valor integralmente, mas sem desconto, podem fazê-lo até 5 de junho.

PARCELAMENTO E FORMAS DE PAGAMENTO

O imposto também pode ser parcelado em até oito vezes, dependendo do valor devido. As guias podem ser pagas em casas lotéricas e bancos credenciados, como Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco e Sicoob. Além da versão online, os boletos começarão a ser enviados pelos Correios a partir de março.

SORTEIO DE PRÊMIOS

O sorteio do IPTU Premiado 2025 está marcado para 6 de junho. Para concorrer, os contribuintes que efetuarem o pagamento à vista devem apresentar o comprovante na Secretaria de Arrecadação da Prefeitura e retirar um cupom. Serão sorteados 10 prêmios, incluindo um carro zero-quilômetro.

Os recursos arrecadados com o IPTU são destinados a serviços essenciais, como Saúde, Educação, Limpeza Urbana, Obras e Assistência Social, beneficiando toda a população.

ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Aposentados e pensionistas proprietários do imóvel onde residem podem solicitar isenção do IPTU, desde que a renda familiar não ultrapasse R$ 8.060,50. O benefício funciona da seguinte forma:

Renda até R$ 2.229,50 → Isenção de 100%

Renda entre R$ 2.229,51 e R$ 4.630,50 → Isenção de 50%

Renda entre R$ 4.630,51 e R$ 8.060,50 → Isenção de 25%

Os contribuintes que já requereram o benefício em 2024 não precisam solicitar novamente, salvo se solicitado pela Fazenda Pública do Município. O prazo para solicitar a isenção vai até a data de vencimento da última parcela do IPTU. Em caso de dúvidas, o contribuinte pode procurar o setor de arrecadação da Prefeitura.

Serviço:

Gerência Tributária – Arrecadação

Local: Térreo da Prefeitura (Prédio Principal)

Telefone: (31) 3406-7561

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 12h às 17h30