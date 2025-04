A Associação Comercial, Industrial, de Prestação de Serviços e Câmara de Dirigentes Lojistas de Coronel Fabriciano (Acicel-CDL) realiza no dia 29 de abril, terça-feira, mais uma edição do “Dia de Receber Bem”, iniciativa voltada ao fortalecimento do comércio local por meio da recepção diferenciada de consumidores de cidades vizinhas.

A data coincide com o feriado municipal nas cidades de Ipatinga, Timóteo e Santana do Paraíso, em razão do aniversário de emancipação política desses municípios. A expectativa da entidade é de um aumento expressivo no fluxo de visitantes em Coronel Fabriciano, o que representa uma oportunidade estratégica para o comércio da cidade.

De acordo com a Acicel-CDL, em edições anteriores, mais de 60% dos estabelecimentos registraram crescimento nas vendas, impulsionadas especialmente pela presença de consumidores vindos de fora. A mobilização, que se tornou Lei Municipal nº 3.781/2013, propõe ações coordenadas entre os lojistas para oferecer um atendimento diferenciado e acolhedor.

A entidade orienta os empresários a se prepararem para a data com promoções exclusivas, distribuição de brindes, cafés especiais e estratégias de fidelização. O objetivo é proporcionar uma experiência de compra mais atrativa e reforçar a imagem de Coronel Fabriciano como polo comercial regional.

A presidente da Acicel-CDL, Rosane Franco, destaca o impacto da mobilização na economia local. “Trata-se de uma oportunidade para aquecer as vendas e reforçar a identidade do nosso comércio, que é marcado pelo atendimento de excelência”, afirma.

Em sua mensagem, Rosane faz um convite direto aos consumidores das cidades vizinhas: “Você, cliente de Ipatinga, Timóteo e Santana do Paraíso, já tem um local para realizar suas compras no dia 29 de abril. Venha para o comércio de Coronel Fabriciano. Estaremos de braços abertos para recebê-los.”

A expectativa é que, com a adesão dos lojistas e a presença do público regional, a edição de 2025 do “Dia de Receber Bem” se consolide como mais um marco no calendário do comércio local.