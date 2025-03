No intuito de capacitar os participantes a tomar decisões estratégicas e otimizar as finanças das empresas, a Fiemg Regional Vale do Aço, em parceria com o Sebrae MG, realizará nos dias 19 e 20 de março, das 8h às 17h/8h às 12h, o curso Gestão Financeira, na sede da Federação, em Ipatinga. Interessados poderão se inscrever neste link.

De acordo com o analista de Relações Empresariais da Fiemg Regional Vale do Aço, Luiz Sérgio Martins Junior, o curso é uma demanda anual das empresas da região. “Será uma capacitação bem personalizada para atender as necessidades dos nossos clientes, baseada em três pilares: Formação do preço de venda, Fluxo de caixa e Capital de giro e Indicadores Financeiros”, justificou.

O valor do Investimento é R$ 200 para associados aos sindicatos da Fiemg e R$ 300 para o público geral. Mais informações: 31 3822-1414 I regional-va@fiemg.com.br