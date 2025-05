A partir desta segunda-feira (26) o governo federal começa a devolver as mensalidades associativas descontadas indevidamente de aposentados e pensionistas em abril. Serão reembolsados, ao todo, R$ 292 milhões aos beneficiários, segundo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Segundo a Agência Brasil, no final de abril, o INSS determinou a suspensão de todos os descontos desse tipo. Só que, como a folha daquele mês já estava fechada, os descontos ainda foram realizados nos pagamentos feitos entre 24 de abril e 8 de maio. O INSS, no entanto, reteve esses valores e não repassou o montante às entidades associativas.

Agora, a devolução será feita junto com o pagamento regular dos benefícios, de 26 de maio a 6 de junho. Para isso, o beneficiário não precisa tomar nenhuma providência.

Quem ganha até um salário-mínimo, recebe a partir desta segunda, mas na ordem do último dígito no número do benefício: aquele antes do tracinho.

Ou seja, quem termina em 1, na segunda 26, em 2, na terça 27, em 3 na quarta 28, e assim por diante, pulando o sábado e o domingo.

Já quem ganha mais de um salário-mínimo recebe de 2 a 7 de junho, da seguinte forma: finais 1 e 6, na segunda, 2 e 7, na terça, 3 e 8, na quarta, 4 e 9 na quinta e 5 e 0, na sexta.

Agora, para reaver o valor de mensalidades antigas, descontadas de forma indevida, o aposentado ou pensionista deve fazer o pedido ao INSS.

Isso só pelos canais oficiais: pelo aplicativo “Meu INSS”, pela página na internet meu.inss.gov.br ou pelo telefone 135. Vale lembrar que o INSS não manda mensagens ou links por e-mail, SMS ou WhatsApp. O Instituto também não faz ligações para os segurados.