A Jaguar Mineração, empresa com sede corporativa no Canadá e operações estratégicas no Brasil, é a mais nova confirmada como empresa âncora no Encontro de Negócios da 35ª edição da Expo Usipa. A participação da companhia representa um passo significativo na consolidação da feira como um polo de integração entre grandes players do setor mineral e industrial.

Com atuação destacada no Quadrilátero Ferrífero, a Jaguar é referência no setor, com foco na extração e beneficiamento de ouro e forte compromisso com inovação, sustentabilidade e desenvolvimento regional.

Presente nos municípios de Santa Bárbara, Caeté e Conceição do Pará (MG), a Jaguar emprega soluções modernas em suas minas subterrâneas, com destaque para o uso de softwares como Leapfrog Geo e MOSS, que otimizam o planejamento e aumentam a eficiência operacional. Recentemente, a companhia ampliou sua presença no país com a aquisição dos ativos da Iamgold, incluindo o Projeto Pitangui, reforçando sua aposta no potencial mineral de Minas Gerais.

“A presença da Jaguar Mineração fortalece ainda mais o perfil técnico e corporativo do nosso Encontro de Negócios. Trata-se de uma empresa com atuação internacional, que alia excelência operacional a uma gestão comprometida com boas práticas ambientais e sociais. Sua participação inédita nesta edição é um diferencial que valoriza toda a cadeia produtiva presente na feira”, destaca Luiza Elizabete, gerente da Expo Usipa.

A estreia da Jaguar como empresa âncora fortalece ainda mais o Encontro de Negócios da Expo Usipa, reconhecido como o principal ambiente de prospecção e geração de parcerias comerciais em Minas Gerais. O evento promove reuniões direcionadas entre expositores e compradores, gerando conexões estratégicas e oportunidades reais de negócios.

Para o presidente da Usipa, Lucas Lima, a novidade reafirma o posicionamento da Expo Usipa como catalisadora de oportunidades e desenvolvimento. “É uma honra contar com uma companhia do porte da Jaguar Mineração como empresa âncora nesta edição histórica. A escolha demonstra a confiança do setor na nossa estrutura e no potencial de negócios que a feira proporciona”, afirma.

A 35ª Expo Usipa acontece de 9 a 11 de julho de 2025 em Ipatinga/MG e reunirá expositores dos segmentos industrial, comercial e de serviços, com uma programação voltada para inovação, sustentabilidade e competitividade.