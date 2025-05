O Grupo Raízes homenageou nesta quarta-feira, 28 de maio, o novo presidente executivo da Cenibra, Júlio Ribeiro, em reconhecimento à sua contribuição para o desenvolvimento do Vale do Aço. Durante o tradicional almoço do grupo de líderes, o executivo recebeu uma placa comemorativa que celebra a integração da empresa com as lideranças e instituições regionais.

Com mais de 30 anos dedicados à Cenibra, Ribeiro marca história ao se tornar o primeiro presidente formado dentro da própria companhia. Natural de Belo Horizonte, o executivo construiu raízes profundas em Ipatinga, onde seus filhos nasceram, e expandiu sua influência por toda a Região Leste de Minas Gerais, área de atuação da empresa.

Jorge Zacarias Drumond, presidente do Grupo Raízes, destacou a exemplar trajetória profissional do homenageado. “Júlio iniciou suas atividades na Cenibra como recém-formado e, através de seu brilhante trabalho, alcançou a presidência executiva”, afirmou Drumond durante a cerimônia.

O currículo do novo presidente impressiona. Mestre em Tecnologia de Celulose pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), Ribeiro acumula posições estratégicas em importantes organizações do setor. É membro do Conselho Deliberativo da Indústria de Árvores, integra o conselho estratégico da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) e participa do Conselho Diretor da Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel.

Durante o evento, manifestaram-se também Luciano Araújo, presidente da Agenda de Convergência do Vale do Aço, William Saliba, diretor do Carta de Notícias, e Jésus Nascimento, diretor da Fadipa. Em seu pronunciamento de agradecimento, Ribeiro reafirmou seu compromisso com o crescimento da empresa e o desenvolvimento econômico regional.

O encontro também celebrou a indicação de dois membros do Grupo Raízes para o Conselho Municipal da Cidade de Ipatinga: Kleber Muratori, diretor comercial da Sankyu do Brasil, e João Batista Alves, presidente da Fiemg Vale do Aço, fortalecendo ainda mais a representatividade do grupo nas decisões estratégicas da região.