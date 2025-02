A Petrobras registrou uma queda expressiva de 70% em seu lucro anual de 2024, totalizando R$ 36,6 bilhões. O resultado, muito abaixo das expectativas do mercado, foi fortemente impactado pela desvalorização do real frente ao dólar, que provocou um prejuízo de R$ 17 bilhões no último trimestre do ano.

A forte variação cambial afetou significativamente o resultado financeiro da companhia, que ficou negativo em R$ 82,5 bilhões. Segundo a presidente Magda Chambriard, o impacto é principalmente contábil e não afeta o caixa da empresa, sendo resultado de operações entre a Petrobras e suas subsidiárias no exterior.

Além do efeito cambial, a empresa enfrentou um cenário desafiador em 2024, com queda na produção de petróleo de 3%, atingindo 2,7 milhões de barris por dia. As vendas de combustíveis também recuaram, com redução de 4,1% na gasolina e 2,8% no diesel. O preço médio dos derivados caiu 4,6% em comparação com 2023.

Apesar do resultado menor, a Petrobras anunciou a distribuição de mais R$ 9,1 bilhões em dividendos, elevando para R$ 75,8 bilhões o total aprovado em 2024 para remuneração aos acionistas. A empresa mantém seu compromisso com investimentos e busca diversificação, incluindo projetos em energia renovável e retorno ao setor petroquímico.

O mercado reagiu negativamente ao resultado, com queda de mais de 7% nas ações da empresa negociadas em Nova York. Analistas, no entanto, destacam que a recente queda do dólar no início de 2025 pode trazer uma recuperação nos números do primeiro trimestre, compensando parte das perdas registradas.

*Com informações Estadão