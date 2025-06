Em um cenário de mudanças nas condições econômicas internacionais e crescente demanda por recursos agrícolas e minerais, Minas Gerais se destaca como destino proeminente para investimentos. Esse foi o tema da apresentação feita pela comitiva do Governo do Estado, liderada pelo governador Romeu Zema, nesta segunda-feira (23), a representantes de várias empresas do Japão.

A mesa redonda foi realizada em Tóquio, na sede da Organização Japonesa para Metais e Segurança Energética (Jogmec), que também foi responsável pela organização do encontro.

O presidente da agência, Michio Daito, ressaltou o potencial e as melhorias significativas que ocorreram em Minas Gerais nos últimos anos. Diretores de empresas como Sumitomo Corporation, Sojitz Corporation, JFE Steel Corporation, JX Advanced Metals Corporation e ITOCHU Corporation confirmaram e destacaram seus investimentos e parcerias com o estado.

O governador de Minas Gerais apresentou um balanço da atual gestão, ressaltando a atração de investimentos e geração de empregos, que se aproxima de 1 milhão.

“Nosso grande foco tem sido não criar mais burocracias e, dentro do possível, simplificar a vida de quem empreende em Minas Gerais”, disse Romeu Zema, ao lembrar da atração de mais de R$ 490 milhões em investimentos privados em seis anos e meio.

“Este valor faz impacto em qualquer país do mundo, imagine em um estado com 21 milhões de habitantes. Isso tem muito a ver com essa nossa posição de darmos todo apoio a quem investe, a quem gera empregos no estado”, destacou o governador.

A secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG), Mila Corrêa da Costa, destacou que Minas Gerais se firmou como o destino mais promissor de investimentos no Brasil. Ela também abordou o programa Minas Livre para Crescer, que tem impulsionado a liberdade econômica no estado com a adesão de 560 dos 853 municípios, resultando na dispensa de alvará para mais de 900 atividades econômicas. “Essa iniciativa simplifica o ambiente de negócios e atrai novos empreendimentos”, ressaltou.

O governador reforçou que a localização geográfica estratégica de Minas Gerais oferece acesso privilegiado aos principais mercados. “Soma-se a isso o maior programa de capacitação técnica profissional do Brasil, o Trilhas de Futuro, que atende 140 mil estudantes”, destacou Romeu Zema.

ENERGIA SUSTENTÁVEL

Um dos grandes diferenciais de Minas Gerais é sua matriz energética. Neste ano, o estado alcançou a marca de 12 gigawatts (GW) de potência fiscalizada em energia solar. Desde 2019, a Sede-MG coordena o Sol de Minas, programa que estabelece políticas públicas para estimular o empreendedorismo e a atração de investimentos no setor. A partir do início do projeto, o estado saltou de 0,94 GW para 12 GW.

Minas Gerais também foi o primeiro estado da América Latina a aderir ao programa Race to Zero, do Reino Unido, reforçando o compromisso com a descarbonização e a sustentabilidade. Na reunião, a comitiva ainda posicionou o estado como “plataforma do futuro” para os minerais da transição energética, entre eles o lítio, elementos de terras raras, grafite, nióbio, entre outros.

Também no encontro, a secretária de Estado de Meio Ambiente (Semad), Marília Melo, ressaltou a significativa redução nos prazos de licenciamento ambiental, que hoje chegam a apenas um ano.

PARCERIA BRASIL E JAPÃO

A Jogmec é uma entidade pública japonesa criada em 2004 para garantir o fornecimento seguro de recursos naturais ao Japão. Suas principais funções incluem apoio à exploração e desenvolvimento de petróleo, gás natural e metais, pesquisa tecnológica, gestão de reservas estratégicas e financiamento a projetos no exterior.

No Brasil, a entidade atua em parceria com empresas e instituições em áreas como exploração de petróleo e gás offshore, projetos de mineração (como níquel e cobre), financiamento de investimentos, transferência de tecnologia e parcerias estratégicas, visando à eficiência, sustentabilidade e fortalecimento das relações econômicas entre os dois países.

Com relação a Minas Gerais, há um Memorando de Entendimento (MoU) em vigor, assinado em novembro do ano passado, que tem como objetivo justamente facilitar este intercâmbio entre eventuais investidores e o Governo do Estado, ao abrir novas frentes de colaboração em áreas estratégicas para ambos os países.

Esse intercâmbio busca não só incentivar a presença de investidores japoneses no estado, mas também contribuir para o desenvolvimento de tecnologias para baterias e semicondutores, setores em que a demanda por minerais críticos tem crescido rapidamente.