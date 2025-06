O Movimento Pró-Vidas da BR-381 vai lançar oficialmente, nesta quarta-feira (26), a campanha “Projeto R$ 650 milhões BR-381 – Caeté/BH”, com o objetivo de garantir a inclusão desse valor no orçamento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para o ano de 2026. O lançamento ocorrerá durante audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), a partir das 16h, com foco na duplicação do trecho entre Caeté e Belo Horizonte, considerado um dos mais críticos da rodovia.

A proposta foi definida em reunião realizada no dia 15 de maio, na sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG), e tem como base a necessidade de assegurar, com antecedência, os recursos necessários para a execução das obras de duplicação nos lotes 8A e 8B da BR-381.

De acordo com o detalhamento apresentado pelo movimento, o valor total de R$ 650 milhões seria distribuído da seguinte forma:

– R$ 350 milhões destinados diretamente à execução das obras dos lotes 8A e 8B, cujos custos totais estão estimados em R$ 1,1 bilhão para um prazo de três anos de trabalho — média anual de R$ 366 milhões;

– R$ 150 milhões voltados ao reassentamento de famílias afetadas pelas intervenções, o que corresponde à metade do valor total estimado para essa etapa (R$ 300 milhões);

– R$ 150 milhões para despesas com desapropriações.

Clésio Gonçalves, coordenador do Movimento Pró-Vidas, destaca que a campanha visa mobilizar lideranças estaduais e federais para garantir a alocação dos recursos. “Estamos atuando preventivamente junto aos ministérios, ao Dnit, à bancada mineira na Câmara dos Deputados, no Senado e também na ALMG. A BR-381 é a obra estruturante mais importante de Minas Gerais, e não podemos correr o risco de paralisação por falta de orçamento”, afirmou.

A duplicação da BR-381 é aguardada há décadas e considerada vital para a segurança viária e o desenvolvimento econômico da região. O trecho entre Caeté e a capital mineira é conhecido pelo alto índice de acidentes e pela intensa movimentação de veículos, o que reforça a urgência das intervenções.

A audiência pública desta quarta-feira pretende reunir representantes do governo federal, parlamentares, lideranças locais e entidades da sociedade civil para discutir os próximos passos do projeto e estratégias de articulação política para garantir os recursos no orçamento de 2026.