Maio é o mês das mães, e muita gente tem o costume de ir às compras para homenageá-las. Aproveitando esse período festivo e com o objetivo de estimular e valorizar quem pede a inclusão do CPF na nota, o programa Nota Fiscal Mineira, do Governo de Minas, terá uma premiação especial de R$ 200 mil.

O sorteio será feito pela Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) em 26/05. Poderão participar os bilhetes eletrônicos gerados pelas Notas Fiscais de Consumidor eletrônica (NFC-e) e Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) emitidas no período de 22/04 a 11/05/2025.

“Escolhemos uma data significativa e emotiva para oferecer um prêmio especial da Nota Fiscal Mineira. Gostaríamos que esse valor fizesse a diferença na vida de alguém, reconhecendo a participação do cidadão que adquiriu o hábito de pedir a inclusão do CPF na nota em todas as compras. O documento fiscal é um direito do consumidor. Quem sabe uma mãe possa ser contemplada?”, diz o governador Romeu Zema.

O secretário de Estado de Fazenda de Minas Gerais, Luiz Claudio Gomes, lembra que, para concorrer, basta o consumidor baixar o aplicativo da Nota Fiscal Mineira, disponível nas lojas virtuais para os sistemas Android e iOS, e se cadastrar no programa.

“Após o cadastro, é só pedir a nota fiscal em todas as compras com a inclusão do CPF. Os bilhetes eletrônicos são gerados automaticamente. Quem ganha, é notificado pelo aplicativo. O programa Nota Fiscal Mineira já é um sucesso. Cada vez mais mineiros estão participando dos sorteios”, observa Luiz Claudio.

De acordo com o regulamento do programa Nota Fiscal Mineira, no ato do cadastro, o consumidor pode indicar até três instituições de assistência social. Essas entidades também serão premiadas caso o consumidor seja um dos ganhadores nos sorteios a partir de R$ 500. No sorteio especial, as três instituições indicadas pelo consumidor receberão R$ 20 mil cada.

Além do sorteio especial de R$ 200 mil, neste mês, haverá outros três sorteios, nos dias 6, 12 e 19/05, com valores menores, totalizando R$ 369,8 mil distribuídos para consumidores e entidades de assistência social.

Para mais informações, acesse notafiscalmineira.fazenda.mg.gov.br.