A partir desta sexta-feira (28), as principais instituições financeiras participantes do Open Finance passam a ser obrigadas a disponibilizar o Pix por aproximação por meio de carteiras digitais, conforme determinação do Banco Central (BC). A funcionalidade permite que os clientes realizem pagamentos apenas ao aproximar o celular de uma maquininha compatível, de forma similar ao uso de cartões contactless.

Inicialmente, o serviço está disponível apenas para dispositivos Android. Segundo o Banco Central, até o momento, não houve solicitação de autorização por parte da Apple para a inclusão da funcionalidade em iPhones.

OBRIGATORIEDADE E ADESÃO

A adesão ao Pix por aproximação não é obrigatória para carteiras digitais e provedores de maquininhas, mas as instituições iniciadoras de transação de pagamento são obrigadas a permitir o acesso à conta dos clientes por parte das instituições detentoras de conta. A expectativa do Banco Central é que, com isso, a adesão ao novo modelo de pagamento aumente gradativamente.

“Em interações com o BC, esses provedores informaram que estão providenciando as adaptações necessárias para que em 28 de fevereiro pelo menos parte de seu parque de equipamentos já esteja habilitado”, informou o órgão em nota ao jornal Estadão.

As instituições financeiras obrigadas a permitir essa nova modalidade de transação incluem:

Banco do Brasil

Bradesco

BTG Pactual

C6 Bank

Caixa Econômica Federal

Inter

Itaú

Mercado Pago

Nu Pagamentos (Nubank)

Original

PagSeguro

Santander

Sicredi

COMO FUNCIONA?

O Pix por aproximação permite que os pagamentos sejam realizados diretamente pelo aplicativo da instituição financeira ou por meio de uma carteira digital, como Google Pay e Samsung Pay. Para utilizar o recurso, o dispositivo do usuário deve ter a tecnologia NFC (Near Field Communication) ativada. Apenas celulares muito antigos podem não contar com essa funcionalidade.

O valor máximo permitido para cada transação via Pix por aproximação é de R$ 500, com a possibilidade de configurar um limite diário no momento da vinculação da conta à carteira digital. O usuário pode realizar quantas transações desejar, respeitando os limites estabelecidos.

MODELOS DE USO

O novo serviço pode ser utilizado de duas formas principais:

Carteira digital: O cliente vincula sua conta bancária a uma carteira digital autorizada pelo Banco Central. Ao aproximar o celular de uma maquininha, a carteira digital processa automaticamente o pagamento a partir da conta vinculada.

Aplicativo da instituição financeira: Neste modelo, o próprio app do banco recebe da maquininha as informações da transação e realiza o pagamento. O cliente precisa verificar se sua instituição oferece essa opção.

Vale ressaltar que as demais formas de pagamento via Pix, como QR Code e chaves Pix, continuam funcionando normalmente.

EXPANSÃO E DISPONIBILIDADE

Algumas instituições financeiras já começaram a implementar a novidade. O Banco do Brasil, por exemplo, disponibilizou o Pix por aproximação para todos os clientes pessoa física desde a última segunda-feira (24). O serviço está acessível para dispositivos Android e pode ser ativado no próprio aplicativo do banco.

Para utilizar a funcionalidade, o cliente deve abrir o app do Banco do Brasil, selecionar a opção Pix por aproximação, autenticar-se por senha ou biometria e, em seguida, aproximar o celular da maquininha.

*Com informações Estadão