O aplicativo do FGTS apresentou uma falha generalizada nesta segunda-feira (26), causando apreensão entre trabalhadores em todo o Brasil ao exibir mensagens de “saldo inexistente” ou “falha na consulta” para milhares de usuários. O problema começou nas primeiras horas da manhã e foi parcialmente resolvido por volta das 14h30.

A instabilidade do sistema gerou uma onda de preocupação nas redes sociais, com diversos relatos de usuários que não conseguiam visualizar seus saldos. O Downdetector, site especializado em monitoramento de sistemas, registrou um pico de reclamações a partir das 8h, com 15% das queixas relacionadas especificamente à consulta de saldo e 35% a problemas de login.

Uma usuária do Twitter expressou o sentimento geral: “Do nada sumiram com nosso saldo FGTS… meu Deus, o trabalhador não tem um dia de paz!”. O volume de manifestações nas redes sociais evidenciou a dimensão do problema e o impacto na vida dos trabalhadores que dependem do acesso às informações do fundo.

O FGTS representa uma importante reserva financeira para os trabalhadores brasileiros, sendo utilizado em situações como demissão sem justa causa, aposentadoria e aquisição da casa própria. A Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão do fundo, não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido até o momento.

Após aproximadamente seis horas de instabilidade, o sistema começou a normalizar, permitindo novamente a visualização dos saldos. No entanto, o episódio deixou evidente a dependência dos trabalhadores em relação ao sistema digital e a necessidade de maior estabilidade nas plataformas de serviços essenciais.

