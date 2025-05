As inscrições estão abertas para o curso “Derivados do Leite – Queijos Especiais”, promovido pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Ipatinga – Vale do Aço (SPR). A capacitação será realizada entre os dias 12 e 16 de maio, das 8h às 17h, na cozinha da Igreja Santo Expedito, no município de Mesquita.

Voltado a trabalhadores do meio rural e pessoas interessadas em ingressar na área, o curso oferece formação prática sobre a fabricação de queijos artesanais e técnicas de produção de derivados do leite com alto padrão de qualidade. As aulas serão conduzidas por instrutores especializados, com experiência no setor lácteo, que acompanharão os participantes em todas as etapas do processo.

Segundo o presidente do SPR, Adauto Valamiel, o objetivo da iniciativa é fortalecer a produção local, agregar valor aos produtos derivados do leite e incentivar a profissionalização de pequenos produtores e empreendedores do campo.

Além das técnicas de preparo, o curso abordará também orientações sobre boas práticas de higiene, conservação e apresentação dos queijos, com foco na diferenciação e valorização do produto final no mercado consumidor.

As inscrições devem ser feitas diretamente com o SPR pelo telefone (31) 98641-5767. As vagas são limitadas.