Interessados em se qualificar no curso de Soldagem TIG do Instituto do Inox têm até o dia 10 de julho para se inscrever. O curso, ofertado pela Fundação Aperam Acesita, em Timóteo, será de 14 a 18 de julho (segunda a sexta), de 8h às 12h e de 13h30 às 17h30, em formato intensivo, com carga horária de 40 horas. As inscrições podem ser feitas pelo site www.institutodoinox.com.br.

Os candidatos devem ter mais de 18 anos. E o investimento para o curso é de R$ 700, que pode ser pago através de Pix. As vagas são limitadas e a inscrição é confirmada somente mediante o pagamento.

O curso é baseado na teoria e prática de soldagem TIG em chapas e tubos de aços inoxidáveis com espessuras entre 0,8 a 1,2 mm. A regulagem e operação de máquinas de solda, equipamentos de corte e dobra e a utilização correta de insumos e máquinas rotativas para acabamento polido e escovado também estão entre os conteúdos programáticos do curso.

Serviço:

Curso de Soldagem TIG – Instituto do Inox

14 a 18 de julho (segunda à sexta), de 8h às 12h e de 13h30 às 17h30

Local: Instituto do Inox – Rua 38, nº 18A – Vila dos Técnicos – Timóteo/MG.

Inscrições até 11/07

Mais informações pelo site www.institutodoinox.com.br | e-mail: inox@institutodoinox.com.br telefone 3848.3967.