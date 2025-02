O Colégio São Francisco Xavier (CSFX) iniciou, na segunda-feira (3), o ano letivo com muitas expectativas e novidades para seus alunos e toda a comunidade escolar. Além do entusiasmo natural pela volta às aulas, a principal marca deste retorno é a revitalização das áreas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, que totalizam com um aporte superior a R$ 5 milhões. O objetivo é tornar os ambientes mais acolhedores, seguros e modernos, refletindo o compromisso da Instituição com a excelência no ensino e o bem-estar dos alunos.

Na Educação Infantil, as reformas focaram nas salas de aula, nas áreas de convivência, banheiros, adaptação das catracas com biometria facial e na criação de uma aconchegante sala de espera com sistema de comunicação moderno.

Já no Ensino Fundamental I, as melhorias contemplaram o pátio, corredores de acesso e as salas de aula que além de uma nova ambientação e sistema de iluminação,ganharam novos mobiliários, criando espaços que favorecem o aprendizado, priorizando a segurança e o conforto das crianças.

Esses ambientes reforçam o compromisso do Colégio em proporcionar um espaço equilibrado, que une aprendizado e lazer de maneira enriquecedora.

Para 2025, ainda está planejada uma nova etapa de revitalização a construção de um novo pátio e playground, pensados para momentos de diversão e aprendizado ao ar livre, essenciais para o desenvolvimento motor e social das crianças.

EXPECTATIVAS E REAÇÕES

Para muitos alunos, a reforma das salas de aula é motivo de grande entusiasmo. É o caso de Henrique Parreiro, aluno do 5º ano, que estuda no CSFX desde o 1º ano. “Eu achei a nova sala muito legal. Eu até assustei quando entrei. Ficou bem melhor que antes, agora está mais confortável, com mais cor e mais fresca”, conta com um sorriso no rosto. Quem também aprovou foi a aluna também do 5º ano, Carola Monton, que se alegrou com o novo ambiente. “Eu achei a sala mais confortável, legal e bonita. Ficou mais colorida, mais alegre!”, celebra Carola. Outro aluno que se emocionou com a nova sala foi Guilherme Pontes, do 4º ano. “Estou me sentido na melhor escola do Brasil. Nem reconheço mais a minha sala antiga”, relata todo empolgado por mais um ano de aulas.

A reforma também agradou bastante aos pais que perceberam melhorias significativas no ambiente escolar. Ronilda Maria, mãe de Henrique, aluno do 5º ano, destaca o impacto positivo que as mudanças têm para o aprendizado do filho. “Foi uma surpresa muito agradável. Agora as crianças têm um ambiente muito mais bonito. Com a reforma, a sala ficou ampla, confortável e bem climatizada, garantindo um bem-estar, que favorece para o aluno estudar, concentrar e ter melhores resultados”, destaca Ronilda. A mãe de Carola, Natália Monton, também avaliou positivamente as melhorias. “As salas ficaram muito lindas e aconchegantes. A gente vê que foi tudo feito com muito carinho. Realmente acho que essa mudança vai ser muito boa para as crianças. Então fico muito contente”, avalia Natália.

Não foram apenas os alunos e seus familiares que se surpreenderam com as mudanças no Colégio, a professora de matemática do 5º ano, Elizabete Dias, carinhosamente chamada de Tia Bete viu com bons olhos as novidades. “A reforma foi excelente. Foi muito bom ver o brilho no olhar das crianças quando chegaram na escola. É muito bom trabalhar com os alunos e ver a felicidade estampada no rosto de cada um, porque a escola está maravilhosa, está muito encantadora. O ambiente ficou muito aconchegante e isso chama a atenção do aluno e facilita muito mais o aprendizado, porque a criança fica motivada, tudo que é novo traz muita motivação e para criança isso é sempre imprescindível”, destaca a docente.

NOVIDADES NA ÁREA PEDAGÓGICA

Entre os grandes destaques deste ano, está a implantação do programa de High School, em parceria com a renomada instituição norte-americana Genium. Esse programa inovador, que tem como objetivo preparar os alunos para o ingresso em universidades internacionais, traz um ensino ainda mais dinâmico e focado em competências globais. A proposta de agregar um currículo internacional fortalece a formação acadêmica dos estudantes, preparando-os para o futuro com uma visão mais abrangente e moderna.

Além disso, o Pensamento Computacional, disciplina que integra programação, robótica e circuitos eletrônicos, torna-se obrigatória para alunos do 1º ao 8º ano do Ensino Fundamental. Com essa inovação, o Colégio São Francisco Xavier reforça o seu compromisso em formar cidadãos capazes de compreenderem e atuarem no mundo digital, estimulando o raciocínio lógico e a resolução de problemas desde as primeiras séries.

O Colégio São Francisco Xavier reafirma seu compromisso com a formação integral dos estudantes, alicerçada em uma educação de qualidade, inovação constante e ambiente favorável ao aprendizado. Com essas mudanças, a instituição se prepara para um ano letivo de grandes conquistas, alinhando tradição e modernidade em suas práticas pedagógicas.

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO XAVIER (FESFX)

Responsável por gerir as unidades que promovem o ensino, a Fundação Educacional é composta pelo Colégio São Francisco Xavier (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio) e o CSFX Técnico.

Primeira instituição no Brasil, no cenário educacional, a ser certificada pela Norma ISO, o compromisso do CSFX com a excelência se reflete em resultados notáveis. As conquistas dos alunos da 3a série do ensino médio em processos vestibulares e no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) comprovam a competência e o empenho constante da Instituição. Em 2023, obteve 81% de aprovação nos vestibulares e os resultados alcançados pelos alunos no Enem classificaram o CSFX em 1º lugar no Vale do Aço entre as escolas de grande porte, 18º lugar no estado de Minas Gerais, se posicionando entre as 120 melhores escolas do país. Outro destaque foi a participação nas Olimpíadas do Conhecimento. Em 2023, os alunos do CSFX conquistaram 512 premiações em competições nacionais. Vale destacar a parceria com o Sistema de Ensino Bernoulli que possibilitou, ainda, agregar valor ao processo de ensino-aprendizagem e garantir conhecimento de qualidade, aprendizagem significativa e interação tecnológica.