Após passar por cidades como Blumenau, Santos, Ribeirão Preto, Maringá, Londrina e Vitória, a capital mineira se prepara para receber a primeira edição da Expo Intercâmbio Belo Horizonte (MG), evento que será realizado no BeFly Minas Centro, dia 26 de abril. Excelente oportunidade para quem está interessado em se inteirar a respeito dos programas de intercâmbio, destinos e as opções de cursos oferecidos por diversas instituições internacionais.

As inscrições, gratuitas, estão abertas e podem ser feita diretamente no site do evento (www.expointercabio.com). O processo é simples e rápido, garantindo o acesso a todas as atividades programadas. A feira terá também estandes de diversas instituições do setor, palestras e consultorias personalizadas para ajudar os participantes nas escolhas.

A proposta da Expo Intercâmbio Belo Horizonte é conectar os participantes a programas reconhecidos e bem estruturados. “Esperamos reunir cerca de 500 de pessoas, entre estudantes, profissionais e familiares. Todos interessados em aprender mais sobre oportunidades de intercâmbio e vivências internacionais”, adianta a sócia da Expo Intercâmbio, Cristina Martins.

Um público cujo perfil é composto predominantemente por jovens adultos, entre 15 e 30 anos e que buscam uma experiência acadêmica ou profissional no exterior. Há participantes mais velhos e mais novos. “Oferecemos programas de intercâmbio para todas as idades”, prossegue a empresária.

Um intercâmbio faz toda a diferença na vida pessoal e profissional. Hoje é procurado por pessoas que visam também aperfeiçoamento do idioma, novas vivências culturais, aprimoramento nos estudos e postos de trabalho. A demanda tem aumentado consideravelmente entre universitários e profissionais em início de carreira. O Brasil se destaca cada vez mais lá fora, figurando entre os principais países de origem de estudantes para destinos como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália.

MERCADO

O mercado de intercâmbio nacional registra um crescimento expressivo: movimento de R$ 4,6 bilhões em 2023, o equivalente a um aumento de 21% em relação ao ano anterior, conforme dados da Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio (Belta). Uma pesquisa divulgada em fevereiro deste ano mostra ainda que o segmento aumentou 15% em 2024, em comparação com 2023. Trata-se de um nicho que movimenta bilhões de dólares anualmente em todo o mundo e que impacta economicamente nos países receptores, alavancando não apenas o ensino de outro idioma, bem como a geração de empregos.

Um dos principais grupos que contribuíram para esse salto foi o de 50+, com um avanço de 30%. Os dados são do Student Travel Bureau (STB), consultoria de educação internacional.

É o caso de Sérgio Andrade Marques. Natural de Ubá (MG), 69 anos, o engenheiro eletrônico fez o intercâmbio a convite da filha, em 2024. “Achei muito interessante, na época, a empresa aceitar pessoas de maior idade. Foi uma excelente experiência”, diz. “Fomos na capital da Irlanda – Dublin. Tivemos a oportunidade de estudar pela manhã e passear pela cidade na parte da tarde. Nos finais de semana aproveitamos para ir a outros locais via trem”, recorda. Ele dá um conselho para quem está pensando em fazer: “faça. É super importante se comunicar em Inglês. Em nosso país deveria ter mais ênfase a essa língua com rigor. Por exemplo, em Portugal, presenciei o garçom de um restaurante atendendo em inglês, francês, italiano, alemão e em português”.

MEMÓRIAS

Os jovens estão cada vez mais atraídos pela modalidade. “O intercâmbio me proporcionou experiências únicas que pra sempre ficarão marcadas nas minhas memórias. Além de ter garantido a fluência na língua inglesa, me permitiu conhecer pessoas do mundo inteiro, aprender sobre os costumes e cultura. Além disso, amadureci bastante, visto que viajei para um país em que não conhecia ninguém. Principalmente no início porque qualquer problema que ocorria, eu deveria resolver sozinho”, descreve o mineiro João Pedro Barroso Veloso Nunes de Mesquita, 18 anos, estudante do 1º período de Medicina. “Em 2023, fui para Ottawa, capital do Canadá, um lugar maravilhoso e cheio de vida. Fiquei por seis meses hospedado na casa de uma Host Family Canadense. Foi incrível, aprendi muito e eles aprenderam comigo também. Fiz viagens ocasionais para Toronto, Barrie e Victoria Harbour”, completa.

POR QUE FAZER UM INTERCÂMBIO HOJE?

É uma excelente oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Além de aprimorar o idioma, a modalidade proporciona vivências únicas, desenvolvimento de habilidades culturais e amplia a rede de contatos internacionais. Em um mundo cada vez mais globalizado, ter uma experiência dessa natureza pode ser um diferencial importante no mercado de trabalho.

Os países mais procurados atualmente são os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e Alemanha. No entanto, também há procura por destinos como Irlanda, Nova Zelândia e países da Ásia, como Japão e Coreia do Sul, devido à alta qualidade educacional.

“Esperamos proporcionar uma experiência enriquecedora para todos os participantes, onde possam ter acesso a informações valiosas, tirar dúvidas diretamente com especialistas do setor e, assim, tomar decisões mais acertadas sobre o intercâmbio”, assegura o sócio da Expo Intercâmbio, Roberto Bihari, empresa promotora do evento.

SOBRE A EXPO INTERCÂMBIO

A Expo Intercâmbio é uma iniciativa da Path Business & Marketing Solutions, uma consultoria de negócios formada pelos sócios Roberto Bihari, Cristina Martins e Rodrigo Collaro, que possuem ampla experiência na indústria da educação internacional. Com o propósito de remodelar o cenário da educação global, a Expo Intercâmbio visa promover oportunidades para o público interessado em descobrir o mundo por meio da viagem e atividades ofertadas em programas de intercâmbio.

Serviço:

Expo Intercâmbio em Belo Horizonte/MG

Data: 26/04/2025

Local: BeFly Minascentro

Av. Augusto de Lima, 785. Entrada pela rua Guajajaras – Centro – Belo Horizonte, MG

Horário: 14 às 18 horas

Informações e inscrições (gratuitas): www.expointercabio.com

Instagram: @expointercambio