Nesse domingo, dia 15 de junho, o Colégio São Francisco Xavier (CSFX), uma das instituições de ensino mais tradicionais e respeitadas da região do Vale do Aço, celebrou seus 63 anos de história com orgulho e gratidão. Ao longo de mais de seis décadas, o colégio consolidou-se como referência em educação de qualidade, unindo tradição, inovação e um compromisso inabalável com o desenvolvimento integral de seus alunos.

Responsável por gerir as unidades que promovem o ensino, a Fundação Educacional é composta pelo Colégio São Francisco Xavier (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio) e o CSFX Técnico. Primeira instituição no Brasil, no cenário educacional, a ser certificada pela Norma ISO, o compromisso do CSFX com a excelência se reflete em resultados notáveis. Vale destacar a parceria com o Sistema de Ensino Bernoulli que possibilitou, ainda, agregar valor ao processo de ensino-aprendizagem e garantir conhecimento de qualidade, aprendizagem significativa e interação tecnológica.

Um dos principais diferenciais do colégio é a alta taxa de aprovação, com índice de 85,7%, nos principais vestibulares do país, no último ano. Alunos da Instituição vêm conquistando vagas em universidades públicas e privadas de renome, como UFMG, UFJF, PUC e USP, sendo fruto de um trabalho pedagógico consistente, atualizado e focado em resultados. A instituição conquistou a 111ª posição no ranking nacional entre 17.836 escolas avaliadas, alcançando ainda o 18º lugar em Minas Gerais e o 1º lugar em Ipatinga entre as escolas de grande porte, um marco que enche de orgulho toda a comunidade escolar.

Os alunos da Instituição também são destaque nas Olimpíadas do Conhecimento.Sãomais de 850 medalhas conquistadas, em 2024, incluindo 222 só na Olimpíada Canguru de Matemática Brasil. Esses resultados são o reflexo de um ambiente que estimula a curiosidade, a autonomia e o protagonismo estudantil.

O Colégio São Francisco Xavier investe fortemente em tecnologia educacional, metodologias ativas de ensino e acompanhamento individualizado. Isso reflete o compromisso do colégio com uma educação completa e abrangente, que inclui, além do ensino regular, iniciativas próprias de outros campos de aprendizados, contando com colaborações de outras instituições no Programa Bilíngue, em parceria com a Edify, e a disciplina Pensamento Computacional, em parceria com o Mind Makers, que nutre a criatividade e o pensamento crítico.

Prova disso, é o programa High School que, em parceria com a renomada instituição norte-americana Genium, prepara os alunos para ingressarem em universidades internacionais, tornando o ensino ainda mais dinâmico e focado em competências globais. Dentro dessa proposta de agregar um currículo internacional à formação acadêmica, o aluno da 1ª série do Ensino Médio, Gustavo Chain, é um dos pioneiros do High School no CSFX. “Ser um dos primeiros alunos a participar desse programa no CSFX é uma grande honra, pois sei que é um grande diferencial para mim e vai abrir muitas portas para o meu futuro, sei que isso vai trazer muitos benefícios e estou empenhado em fazer acontecer”, destaca o aluno.

Projetos sociais, ações de voluntariado e vivências que promovem valores como empatia e solidariedade fazem parte da rotina no CSFX. Iniciativas como o Redação Nota 1000, Projeto Horizonte Enem e a Gincana Solidária demonstram o quanto a formação humana é levada a sério por aqui.

Outro destaque é o CSFX Técnico que vem ampliando suas ações por meio dos cursos de capacitação profissional e formação técnica voltados para o fortalecimento da mão de obra local. Com uma grade curricular atualizada e alinhada às exigências do mercado, o colégio oferta cursos nas áreas de Enfermagem, Informática, Administração, Estética, Segurança do Trabalho, Mecânica e Análises Clínicas, contribuindo diretamente para o desenvolvimento socioeconômico da região.

Além disso, a participação no programa Trilhas do Futuro, do Governo de Minas, reforça o compromisso da instituição com a educação profissionalizante. Por meio dessa iniciativa, o CSFX Técnico tem proporcionado oportunidades de qualificação a jovens e adultos, promovendo empregabilidade, autonomia e um futuro com mais possibilidades.

Esse olhar atento e humanizado faz toda a diferença na formação integral de crianças e adolescentes, como destaca a superintendente da Fundação Educacional São Francisco Xavier (FESFX), Solange Liege Prado. “Aqui no Colégio São Francisco Xavier, nosso compromisso vai muito além da excelência acadêmica. Temos como missão formar cidadãos íntegros, preparados para os desafios do presente e do futuro. Cada aluno é único, e por isso investimos em um olhar individualizado, no cuidado emocional, na formação ética e no desenvolvimento de competências essenciais para a vida. Caminhamos lado a lado com as famílias, construindo uma parceria sólida baseada na confiança, no diálogo e no respeito mútuo. Nosso trabalho é diário, constante e feito com muito amor pela educação”, destaca.

O Colégio São Francisco Xavier continua escrevendo um legado de conquistas, aprendizado e transformação com o compromisso firme com uma educação de qualidade e o desenvolvimento humano. “Celebrar 63 anos do Colégio São Francisco Xavier é motivo de muito orgulho e gratidão. Ao longo de mais de seis décadas, construímos uma história marcada por valores sólidos, inovação constante e um compromisso inabalável com a formação de gerações. É emocionante olhar para trás e ver tudo o que já conquistamos. E, é ainda mais inspirador olhar para frente e enxergar o futuro que estamos construindo. Seguimos firmes na missão de educar com excelência, humanidade e propósito”, celebra Solange.

