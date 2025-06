Na próxima quinta-feira (5), o Colégio São Francisco Xavier (CSFX) realiza mais uma edição da sua tradicional Mostra de Profissões. O evento acontece das 8h às 17h, na unidade Cariru, em Ipatinga, e este ano promete ser um das maiores já realizadas pela instituição. Aberta ao público, a mostra convida os alunos da escola e os estudantes de outras instituições, pais, familiares e toda a comunidade a participarem de uma programação diversificada, com experiências imersivas e interação com importantes instituições de ensino superior do Brasil e do exterior.

Entre os destaques desta edição, está a presença da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), que trará ao evento um planetário. A proposta é oferecer ao público vivências educativas e lúdicas, aproximando os visitantes da ciência e do conhecimento de forma acessível e atrativa.

Além disso, a Mostra contará com salas temáticas e estandes de instituições parceiras. Estão confirmadas as participações das seguintes universidades e entidades: Unileste, Anhanguera, Fadipa, OAB, UFVJM, Afya, Universidade da Beira Interior (Portugal), Centro Universitário Única, Edify, Genium, Código Kid, UFJF, ARMVA, Polícia Militar, FSFX, entre outros.

O evento também contará com palestras abordando temas ligados à cidadania, saúde e segurança, reforçando o caráter formativo e multidisciplinar da programação.

A Mostra de Profissões tem como principal objetivo apresentar aos estudantes as diversas possibilidades de carreira e contribuir com a construção de seus projetos de vida. A iniciativa busca estimular a reflexão sobre o futuro profissional, o mercado de trabalho e os caminhos da formação acadêmica.

Com entrada gratuita e voltada para todas as idades, o CSFX reforça o convite para que pais, alunos, escolas da região e demais interessados participem do evento. “Será um dia de muito aprendizado, troca de experiências e descobertas. Nossa escola estará de portas abertas para acolher todos os visitantes com uma programação feita especialmente para inspirar e orientar os jovens em suas escolhas”, destaca a superintendente da FESFX, Solange Prado.

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO XAVIER (FESFX)

Responsável por gerir as unidades que promovem o ensino, a Fundação Educacional é composta pelo Colégio São Francisco Xavier (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio) e o CSFX Técnico.

Primeira instituição no Brasil, no cenário educacional, a ser certificada pela Norma ISO, o compromisso do CSFX com a excelência se reflete em resultados notáveis.

As conquistas dos alunos da 3ª série do ensino médio em processos vestibulares e no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) comprovam a competência e o empenho constante da Instituição. Em 2024, obteve 128 de aprovação nos vestibulares e os resultados alcançados pelos alunos no Enem, divulgados em 2023, classificou o CSFX em 1º lugar no Vale do Aço entre as escolas de grande porte, 18º lugar no estado de Minas Gerais, se posicionando entre as 120 melhores escolas do país. Outro destaque foi a participação nas Olimpíadas do Conhecimento. Em 2024, os alunos do CSFX conquistaram mais de 800 premiações em competições nacionais.

Vale destacar a parceria com o Sistema de Ensino Bernoulli que possibilitou, ainda, agregar valor ao processo de ensino-aprendizagem e garantir conhecimento de qualidade, aprendizagem significativa e interação tecnológica.