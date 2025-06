O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), anunciou, nesta terça-feira (10), uma premiação especial para educadores da rede estadual: uma viagem à sede do Google, em Mountain View, na Califórnia (EUA). A iniciativa vai reconhecer o trabalho de professores, diretores e formadores que se destacarem no uso de tecnologias educacionais por meio do Programa Multiplica Plus.

Serão selecionados seis educadores — dois professores, dois diretores escolares e dois multiplicadores — que protagonizarem a implementação de práticas pedagógicas inovadoras com o uso das ferramentas do Google Workspace for Education Plus. A viagem está prevista para ocorrer em outubro deste ano, com passagem, hospedagem e alimentação custeados pelo Governo de Minas e pelo Google.

Para o vice-governador, Mateus Simões, a ação é mais uma das frentes para fortalecer a educação em Minas. “São investimentos na melhoria da infraestrutura das escolas, em programas inovadores, como o Trilhas de Futuro, e em parcerias de peso, como a que temos com o Google, especialmente no preparativo dos estudantes para o Enem”, disse.

Neste projeto inovador, valorizamos quem tem a maior responsabilidade pela educação dos mineiros: os professores. “Esse projeto reforça a formação dos docentes e enriquece ainda mais a qualidade educação pública mineira”, completou Mateus Simões.

O anúncio foi feito pelo secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga, durante um encontro com professores em Teófilo Otoni. Segundo ele, a premiação é parte do compromisso do governo com a valorização dos profissionais da educação e com a consolidação de uma cultura de inovação nas escolas públicas.

“Nosso objetivo é reconhecer o esforço de quem está na linha de frente, inovando e transformando a educação com o uso da tecnologia. Essa viagem é uma forma de valorizar o protagonismo dos nossos educadores e mostrar que, quando apostamos em formação e inovação, quem ganha são os estudantes mineiros”, afirmou o secretário.

COMO PARTICIPAR

O edital, publicado nesta terça-feira, no Diário Oficial do Estado, estabelece os critérios para seleção. A avaliação dos candidatos será feita com base em atividades realizadas ao longo do programa, como a participação em formações, a criação e aplicação de exercícios pedagógicos, o engajamento dos estudantes nas plataformas digitais e a promoção do uso das ferramentas do Google nas escolas.

Cada categoria de profissional — professores, diretores escolares e formadores multiplicadores — será avaliada com base em critérios específicos, detalhados no edital, que pode ser acessado neste link. A seleção será conduzida por uma comissão designada, com base em relatórios e dados de participação enviados pelos próprios educadores ou registrados pela organização parceira do programa.

O período de avaliação vai até o dia 11/07, e os nomes dos seis premiados serão divulgados no dia 18/07. Para a realização da viagem, os educadores contemplados deverão possuir passaporte com validade mínima de seis meses a partir da data de entrada nos Estados Unidos, visto americano e seguro saúde internacional vigentes.

SOBRE O MULTIPLICA PLUS

O Programa Multiplica Plus é uma iniciativa da SEE/MG em parceria com o Google, voltada à formação de educadores como multiplicadores de práticas pedagógicas inovadoras. O objetivo é promover a transformação digital nas escolas públicas por meio do uso das ferramentas do Google Workspace for Education Plus.

A formação inclui encontros presenciais e on-line, além de atividades práticas nas escolas. Os multiplicadores atuam como lideranças locais, apoiando professores e gestores no uso pedagógico das tecnologias. Atualmente, cerca de 1.400 multiplicadores estão em atividade em todo o estado.

Para a professora de tecnologia e inovação Crislane Soares, da Escola Estadual Adolfo Teixeira de Souza, em Novo Oriente de Minas, o uso da tecnologia na educação atualmente é inevitável.

“O Google, juntamente com o governo, vem buscando a cada dia facilitar a vida de nós, professores, com essas ferramentas, como o Google Sala de Aula e até mesmo o aplicativo do Enem MG, que é muito importante para os alunos”, afirma.

FERRAMENTAS DIGITAIS PARA A EDUCAÇÃO

O Google Workspace for Education Plus reúne ferramentas como Google Sala de Aula, documentos, planilhas, apresentações, Drive e Meet, criadas especialmente para o ambiente educacional. Desde fevereiro, a plataforma tem promovido um ambiente mais colaborativo e interativo para estudantes e educadores da rede estadual.

Um dos destaques é o Série de Exercícios, que permite a criação de listas de atividades com correção automática, devolutivas em tempo real e acompanhamento do desempenho dos estudantes.

Em Minas, a ferramenta será customizada com base em dados das avaliações da SEE/MG, garantindo uma abordagem mais personalizada do aprendizado, uma iniciativa inédita no mundo.