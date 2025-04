Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), divulgou o cronograma referente ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. De acordo com o Edital no 18/2025, o período para solicitar a isenção da taxa de inscrição no exame será entre 14 e 25 de abril. O prazo também valerá para as justificativas de ausência na edição de 2024, no caso de quem faltou nos dois dias de aplicação da prova. O documento foi publicado nesta segunda-feira (31), no Diário Oficial da União, e está disponível no portal da autarquia.

Os interessados deverão pedir a isenção pela Página do Participante, com o login único do gov.br. Quem não lembrar a senha da conta poderá recuperá-la seguindo as orientações da própria plataforma. O Inep prevê a gratuidade para pessoas que se enquadrem nos seguintes perfis:

– Matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública (em 2025);

– Aqueles que fizeram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada e que possuam renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio;

– Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem de família de baixa renda – com registro no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal;

– Participantes do programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação (MEC).

JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA

Quem não compareceu aos dois dias de Enem em 2024 precisa justificar a ausência caso queira participar da edição de 2025 gratuitamente.

Confira o cronograma abaixo:

– Solicitação de isenção da taxa/Justificativa de ausência: 14 a 25 de abril

– Resultado das solicitações de isenção da taxa/Justificativa de ausência: 12 de maio

– Período de recursos: 12 a 16 de maio

– Resultado dos recursos: 22 de maio

ENEM

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitarem as notas do Exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.