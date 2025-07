Com alta taxa de empregabilidade, retorno financeiro acima da média e conexão direta com o mercado de trabalho, a formação técnica tem se consolidado como um dos caminhos mais eficazes para quem busca ingressar ou se reposicionar profissionalmente. No Hospital Márcio Cunha (HMC), em Ipatinga, essa realidade já é visível, muitos dos profissionais que hoje ocupam cargos de destaque começaram sua trajetória por meio de cursos técnicos, demonstrando, na prática, o poder transformador dessa modalidade de ensino.

Dados do Instituto Federal de Educação revelam que os profissionais com formação técnica têm, em média, salários 32% maiores do que aqueles que completaram apenas o ensino médio tradicional. Além disso, mais de 70% dos técnicos formados estão empregados até um ano após a conclusão do curso, o que reforça a efetividade desse modelo educacional. A trajetória de quem escolheu esse caminho é marcada por oportunidades que surgem cedo e pela valorização profissional em instituições que reconhecem a competência técnica como um diferencial.

É o caso de Maurício Júnio Souto Silva, ex-aluno do curso técnico de Enfermagem do Colégio São Francisco Xavier Técnico (CSFXT). Ele ingressou na instituição em 2017 e, dois anos depois, já atuava no Pronto-Socorro do Hospital Márcio Cunha. “Iniciei meu curso técnico em Enfermagem em 2017 no Colégio São Francisco Xavier Técnico, uma área pela qual sempre nutri grande apreço, pois tenho uma vocação natural para cuidar da vida humana. A instituição foi fundamental para o meu desenvolvimento e, em 2019, conquistei meu primeiro emprego no Pronto-Socorro do Hospital Márcio Cunha. Sem dúvida, a formação recebida no CSFX me proporcionou uma base sólida, que pude aplicar desde o início no meu cargo. Graças a Deus, essa bagagem de conhecimentos e experiências foi essencial para minha promoção a enfermeiro em 2025. O colégio teve um papel crucial não apenas na minha trajetória profissional, mas também no meu crescimento pessoal. Sou eternamente grato por tudo o que aprendi e vivi durante essa jornada”, relata.

A formação oferecida por instituições sérias e conectadas ao setor da saúde é um dos principais pilares desse sucesso. O Colégio São Francisco Xavier Técnico, mantido pela Fundação Educacional São Francisco Xavier (FESFX), é um exemplo dessa excelência. Reconhecido pela tradição no ensino, o colégio prepara seus alunos com uma base sólida, tanto prática quanto teórica.

“O ensino técnico tem um papel fundamental na formação de profissionais para áreas altamente exigentes como a saúde, pois atua como uma ponte direta entre o conhecimento teórico e a prática profissional, preparando o aluno para atuar com competência, responsabilidade e agilidade”, afirma a coordenadora dos cursos técnicos do CSFX, Blenda Rangel.

Ela destaca que o CSFX Técnico possui um projeto político-pedagógico alinhado à realidade do trabalho, com aulas práticas em laboratórios especializados, simulações e estágios supervisionados que visam desenvolver tanto competências técnicas quanto humanas dos futuros profissionais.

Blenda reforça que os cursos técnicos evoluem constantemente para acompanhar o ritmo do mercado de trabalho. “Os cursos técnicos têm evoluído junto ao mercado para formar profissionais completos, atualizados e preparados para instituições de alta complexidade como o Hospital Márcio Cunha, nossa importante parceria na realização dos estágios curriculares. Temos como premissa a atualização curricular constante, abordando conteúdos integrados com a prática hospitalar, o uso da tecnologia aliada à saúde e, claro, o foco em segurança, qualidade e humanização”, complementa.

Na visão da superintendente de Gestão de Pessoas da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), Vanessa Teixeira, a formação técnica é amplamente valorizada nos processos de seleção e no desenvolvimento de carreira dentro da instituição. “Hoje, dentro da estrutura da Fundação, temos diversos cargos que exigem formação técnica e, em número de colaboradores, eles representam a maioria, especialmente na área assistencial do Hospital Márcio Cunha. A formação técnica é uma porta de entrada muito relevante, até mesmo para cargos que não exigem formalmente esse tipo de formação. Isso porque o conhecimento adquirido em um curso técnico torna o profissional um diferencial. Muitas vezes, mesmo quando a vaga não exige formação técnica, o profissional com esse preparo se destaca, pois carrega uma base de conhecimento que, para nós, é importante”, destaca Vanessa.

“A formação técnica, portanto, não só abre portas como também fortalece a trajetória do profissional dentro da empresa, sendo um ótimo ponto de partida para o crescimento e desenvolvimento de carreira”, pontua.

MATRÍCULAS ABERTAS PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2025

O Colégio São Francisco Xavier Técnico (CSFX), referência em educação profissional no Vale do Aço, está com as matrículas abertas para o segundo semestre de 2025. Os cursos técnicos disponíveis são Administração, Análises Clínicas, Enfermagem e Informática, todos ofertados no período noturno — ideais para quem busca conciliar trabalho e estudos com uma formação sólida e prática.

Reconhecido pela excelência no ensino e por uma infraestrutura moderna, o CSFX oferece aos alunos uma formação que alia teoria e prática, preparando-os de forma efetiva para o mercado de trabalho. Um dos grandes diferenciais da instituição é a garantia de estágio para os cursos da área da saúde, como Enfermagem e Análises Clínicas, realizados no Hospital Márcio Cunha — um dos mais respeitados do país.

Além disso, os alunos matriculados no período oficial garantem 20% de desconto durante todo o curso, a partir da segunda parcela. Também estão disponíveis bolsas integrais por meio de processo seletivo interno para os melhores desempenhos, bolsas para Pessoas com Deficiência (PcD) e reabilitados pelo INSS, além de descontos exclusivos para associados ao Clube de Vantagens Usiminas e FSFX.

Com parcerias estratégicas com empresas da região, o CSFX oferece ainda encaminhamento profissional, fortalecendo a conexão dos alunos com o mercado de trabalho e ampliando as possibilidades de empregabilidade logo após a formação.

As matrículas estão sendo realizadas presencialmente na Rua Palmeiras, 1089, no bairro Horto, em Ipatinga. Mais informações podem ser obtidas pelos canais de atendimento do colégio: telefone (31) 3830-5850, WhatsApp (31) 98330-4744, e-mail csfx.secretariahorto@fsfx.com.br ou pelo site www.csfxtecnico.com.br.