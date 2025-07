Coronel Fabriciano recebe, no próximo sábado, 12 de julho, das 9h às 16h, na Praça da Estação, a 3ª edição da Feira Empreendedores do Futuro. Aberta à comunidade, a feira vai expor projetos elaborados com foco no empreendedorismo por cerca de 8 mil estudantes do 1º ao 9º ano de escolas municipais e de Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e 700 educadores de toda a rede municipal de ensino.

A iniciativa integra o Programa Nacional de Educação Empreendedora (PNEE) do Sebrae, desenvolvido em parceria com a Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano, por meio das Secretarias de Governança Educacional e Cultura. A programação inclui apresentações culturais dos estudantes, espaço kids e área de alimentação com food trucks. Os visitantes poderão contribuir doando 1 kg de alimento não perecível, que serão recolhidos pelo projeto Gaia – Programa de Gestão de Avaliação e Impactos Ambientais do Sebrae Minas.

A analista do Sebrae Minas, Gabriele Deboni, ressalta que a instituição tem atuado fortemente para fortalecer a cultura empreendedora desde a base. “Temos percebido uma evolução ano a ano nas escolas do município, que estão cada vez mais abertas a práticas pedagógicas que estimulam a criatividade, o protagonismo dos jovens e a mentalidade inovadora. Trabalhar a educação empreendedora não significa apenas formar futuros empreendedores, mas preparar cidadãos capazes de identificar oportunidades, resolver problemas e transformar a realidade à sua volta”, afirma.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e outras instituições locais, o Sebrae Minas tem promovido capacitações para professores, oficinas com alunos e projetos como o Jovens Empreendedores Primeiros Passos – o JEPP – que já impactou positivamente 700 educadores do município. “Acreditamos que investir nesse programa é plantar sementes para um futuro mais próspero, inovador e sustentável para Coronel Fabriciano.

“Seguiremos juntos, promovendo ações que transformam vidas por meio da educação empreendedora”, diz o secretário de Governança Educacional e Cultura de Coronel Fabriciano, Carlos Alberto Serra Negra. Segundo ele, a educação empreendedora é um dos pilares do plano de desenvolvimento da cidade, que possui metas para até 2030.

Evento irá apresentar o trabalho de estudantes do município de Coronel Fabriciano.

EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA EM CORONEL FABRICIANO

Em Coronel Fabriciano, a educação empreendedora foi inserida nas escolas em 2022, com a capacitação de, aproximadamente, 400 professores da rede municipal, por meio do curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), realizado pelo Sebrae. Em 2023, a primeira edição da Feira Empreendedores do Futuro apresentou projetos desenvolvidos pelos alunos, frutos do trabalho de inserção da educação empreendedora no ambiente escolar.

Conheça alguns projetos que estarão na 3ª edição da Feira Empreendedores do Futuro de Coronel Fabriciano:

Escola Municipal Boa Vista – Latinhas Empreendedoras: Gincana ecológica com latinhas de alumínio, que promove a consciência ambiental, consumo consciente e empreendedorismo entre os alunos, culminando em produtos sustentáveis, como brinquedos recicláveis e outras ideias sustentáveis criadas pelos alunos.

Escola Municipal Argeu Brandão – Aprendendo a Ser: Integrou ações do currículo e valores humanos, fortalecendo a empatia, o protagonismo juvenil e a cultura de acolhimento. Exposição com diários emocionais, máscaras teatrais, vídeos, cartazes e o “Cantinho da Calma”.

Escola Maria da Conceição Ataíde – Turistando pelo Cocais: Enfatiza o ecoturismo e o empreendedorismo sustentável na Serra dos Cocais, valorizando a cultura local, a preservação ambiental e a geração de renda com apoio da comunidade. O trabalho será mostrado por meio de folders, painéis, vídeos e produtos locais que representam o ecoturismo regional.

Escola Padre Deolindo Coelho – Plantando Sementes: Projeto promove o desenvolvimento integral com foco em autoconhecimento, empatia e convivência harmoniosa, envolvendo oficinas e dramatizações. Buscou familiarizar os estudantes com o conceito de empreendedorismo social, por meio de apresentações lúdicas e dramatizações, que serão apresentadas na feira.

Escola Municipal Dom Lelis Lara – Cultura de Minas: Valoriza o café e a cultura mineira por meio de uma feira temática, com produtos artesanais, culinária e apresentações, unindo tradição e empreendedorismo social. Na feira, os alunos apresentam produtos personalizados, figurinos típicos e tradições mineiras.

EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA EM MINAS

A educação empreendedora é um dos três pilares de atuação do Sebrae Minas. Há mais de 30 anos, a instituição desenvolve diversos projetos e soluções para impulsionar a cultura empreendedora em instituições de ensino da rede pública e privada. Um deles é o Programa Nacional de Educação Empreendedora (PNEE), iniciativa que visa capacitar educadores para disseminarem a metodologia e levarem conteúdos para estudantes de diferentes níveis de ensino, da educação básica à superior, incorporando o empreendedorismo na matriz curricular.

Em 2024, Minas Gerais foi destaque pela atuação no programa, sendo o estado com o maior número de atendimentos a professores no país. Ao todo, foram mais de 65 mil educadores capacitados e mais de 627 mil estudantes impactados, em mais de 800 municípios do estado. Os números revelam o forte potencial do programa, que abre novas oportunidades e perspectivas aos estudantes, tornando-os capazes de transformar suas histórias de vida e gerar impactos em toda a comunidade e no mundo ao seu redor.

A metodologia do PNEE abrange atividades práticas, que promovem a interdisciplinaridade, alinhada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento de caráter normativo reconhecido pelo Ministério da Educação. Ele define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Muito além do estereótipo de formar jovens para abrirem negócios, o PNEE visa estimular nos estudantes competências cruciais, como a criatividade, a proatividade e o pensamento crítico, preparando-os para qualquer projeto ou caminho profissional que desejem seguir.

Serviço:

3ª Feira Empreendedores do Futuro de Coronel Fabriciano

Data: 12 de julho (sábado)

Horário: 9h às 16h

Local e endereço: Praça da Estação (R. Rubens Siqueira Maia, 680-794, Centro, Cel. Fabriciano)

Entrada gratuita