Mais diversidade na indústria e equidade para mulheres. Essa é a aposta da Aperam e da Fundação Aperam Acesita em promover a formação gratuita exclusiva para mulheres. Na noite da última segunda-feira (27/05), 19 formandas receberam o certificado de conclusão do curso de Manutenção Mecânica, no Teatro da Fundação Aperam Acesita. A formação integra o Programa de Inclusão com Diversidade da Aperam. Familiares das formandas, representantes da diretoria e colaboradores da Aperam, além de parceiros convidados e representantes do poder público prestigiaram a formatura.

A formanda Vitória Campos foi incentivada pelo marido a se inscrever no curso de Manutenção Mecânica e já saiu do curso contratada pela Aperam. Ele também alcançou uma oportunidade na empresa a partir do primeiro curso de Operador Siderúrgico ministrado pela Fundação Aperam. “Descobri que a manutenção mecânica vai muito além do que eu imaginava e abre espaço para atuar em diversas áreas na indústria. A profissão traz muitos desafios e nós mulheres, apesar da sensibilidade, também conseguimos superá-los”, contou.

“A Aperam, assim como o mercado de trabalho, precisa de mulheres com coragem e com vontade. O nosso desafio é contribuir com a formação de pessoas e, em médio e longo prazo, vê-las alcançando as oportunidades. Desejamos muito sucesso a cada formanda que escolheu se dedicar a essa formação”, parabenizou Humberto Marin, diretor Industrial de Desenvolvimento da Aperam South America.

FORÇA DA MISTURA

Para Cecília Moreira, também formanda do curso de Manutenção Mecânica, a formação lhe trouxe muito mais do que uma nova profissão. “Me apaixonei pela área que estou fazendo um curso técnico e desejo entrar na Aperam. Vou levar para a vida inteira o que aprendi aqui. Me sinto mais forte, empoderada, pronta para atuar na área e espero poder compartilhar com mais mulheres o que aprendi”, destacou.

Patrícia Augusto, da Gerência de Gestão e Gente e Business Partner da Aperam, também celebrou a formatura das novas profissionais. “Ver os olhos de cada formanda brilhando nos emociona. Que elas celebrem todos os dias, junto com os seus familiares, os novos ciclos que virão, porque esse é apenas o início da história de vocês. Juntos na força da nossa mistura vamos mais longe. Sucesso sempre”, enfatizou.

Luiz Magalhães, presidente da Fundação Aperam Acesita, por sua vez, cumprimentou as formandas ressaltando o legado deixado por mulheres na industrialização. “Não existem fronteiras para competência, força das mulheres. Cada formanda inspira outras mulheres a também ocupar espaços que já foram vistos como inacessíveis. Este projeto muito nos orgulha, pois a Fundação Aperam, aos 30 anos de existência, segue transformando vidas por meio de projetos sustentáveis e alcança resultados ampliando oportunidades para mais de 200 mulheres tanto no Vale do Aço como no Vale do Jequitinhonha”, pontuou.

Também representaram a Aperam, o gerente executivo de Sustentabilidade, Glautiere Paiva, a gerente de Comunicação da Aperam e diretora de comunicação da Fundação Aperam, Moysa Ribeiro, e os instrutores Fábio Rogério e Hélio da Silva.

PARCERIA

Representando o prefeito Vitor Prado, o servidor do gabinete Gabriel Andrade reforçou a importância de ampliar espaço para mulheres no mercado de trabalho. “O tempo que trabalhei em uma empresa multinacional fui liderado por mulheres e foi um tempo de muito aprendizado e sucesso. Parabenizo a Aperam por abrir essa porta para as mulheres serem transformadas para o mercado de trabalho”, comentou.

PIONEIRISMO

Essa é a segunda turma do primeiro curso de qualificação em Manutenção Mecânica gratuito e exclusivo para mulheres, preparando-as para atuar na siderurgia. O programa inclui conhecimentos sobre saúde e segurança e desenvolvimento das relações humanas, além de desenvolvimento técnico em metrologia dimensional, desenhos, tecnologia, ferramental, conjuntos mecânicos, hidráulica básica, pneumática, lubrificação básica, ajustes e tolerâncias e máquinas rotativas e desenvolvimento técnico em soldagem (Eletrodo Revestido) com carga horária de 257 horas de qualificação.