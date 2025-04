Com o objetivo de ampliar o espaço para mulheres na indústria, a Fundação Aperam Acesita está promovendo a terceira turma do curso de Manutenção Mecânica. A formação gratuita prepara mulheres durante três meses de formação, com aulas teóricas e práticas.

O curso foi lançado em 2024, com a formação da primeira turma, e a segunda turma teve início em janeiro deste ano. Ao todo, aproximadamente 50 mulheres são capacitadas em Manutenção Mecânica até junho de 2025. A formação voltada para mulheres é parte do Programa de Inclusão com Diversidade da Aperam.

Patrícia Augusto, que integra a equipe líder do Programa de Inclusão com Diversidade Aperam e time da Gerência de Gestão e Gente e Business Partner da Aperam, recepcionou as alunas da terceira turma na aula inaugural e reforçou a importância da formação para a empresa, juntamente com a equipe de Desenvolvimento da Fundação Aperam.

“Entre os desafios da Aperam, estão proporcionar mais oportunidades para as mulheres e promover equidade dentro da empresa. A formação, voltada exclusivamente para mulheres, permite que elas acessem conhecimento necessário para realizarem o sonho de ingressar na indústria, mudando a própria história, a de suas famílias e, ao mesmo tempo, nos ajudando a fazer história no mercado industrial”, enfatizou Patrícia.

Depois de atuar em diversas áreas, a aluna Malu Mendes Leite pretende fazer carreira no setor industrial. “Vi no curso de Manutenção Mecânica uma oportunidade de obter maior conhecimento e aumentar espaço profissional. O fato de ser um curso para mulher vem desmistificando o tabu de que usina é só para homens e a Aperam mostra que tem lugar para todo mundo no setor”, comentou.

O sonho de seguir os passos do pai e também ingressar na Aperam levou Ana Letícia Boaventura a tentar uma vaga no curso de Manutenção Mecânica. “Eu sempre vi meu pai chegar em casa feliz por trabalhar na Aperam durante 29 anos e essa curso foi uma porta de entrada para alcançar esse objetivo, que sempre achei ser muito difícil para mulheres. Estou muito animada”, expressou.

PIONEIRISMO

O curso de qualificação em Manutenção Mecânica para mulheres capacita as participantes para atuar na siderurgia da região. O programa inclui conhecimentos sobre saúde e segurança e desenvolvimento das relações humanas, além de desenvolvimento técnico em metrologia dimensional, desenhos, tecnologia, ferramental, conjuntos mecânicos, hidráulica básica, pneumática, lubrificação básica, ajustes e tolerâncias e máquinas rotativas e desenvolvimento técnico em soldagem (Eletrodo Revestido) com carga horária prevista de 220 horas de qualificação.