O Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) lançou editais para a contratação de 15 professores, nas modalidades substituto e visitante, distribuídos entre os campi Arcos, Betim, Governador Valadares, Piumhi, Santa Luzia e o Polo de Inovação, localizado no Campus Formiga. Os editais estão disponíveis para consulta no Portal de Concursos do IFMG.

As vagas contemplam diferentes áreas do conhecimento, com destaque para Engenharias, Ciências Exatas, Linguagens, Direito, Design de Interiores, Educação Física, entre outras. As seleções serão feitas por meio de análise de documentação e avaliação de currículo, conforme os critérios estabelecidos nos editais específicos de cada unidade.

Além da remuneração base — que pode ultrapassar R$ 6 mil, de acordo com a carga horária e a titulação — os profissionais contratados terão direito a auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar, conforme legislação vigente.

Os prazos de inscrição variam conforme o campus e a vaga desejada, com datas-limite entre os dias 23 de maio e 1º de junho de 2025. A taxa de inscrição é de R$ 50.

VAGAS DISPONÍVEIS

O Polo de Inovação – localizado no Campus Formiga – está com duas vagas abertas para professor visitante (edital 456/2025) nas áreas de Ciência da Computação e Engenharia Elétrica. As inscrições ficam abertas até o dia 23 de maio. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 6.356,02. A taxa de inscrição é de R$ 50.

No Campus Piumhi há duas vagas para professor substituto: uma na área de Engenharia Civil (edital 444/2025) e outra na área de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Literatura e Redação (edital 469/2025). As inscrições vão até 27 de maio e os contratados terão jornada de 40 horas semanais e remuneração de R$ 5.888,20, acrescida de Retribuição por Titulação. A taxa de inscrição é de R$ 50.

Já o Campus Betim (edital 477/2025) está com seis vagas abertas para professor substituto, abrangendo as áreas de Controle e Automação, Elétrica, Física, Matemática e Estatística, e Química. As inscrições também vão até 27 de maio. Com carga horária de 40 horas semanais, a remuneração varia de R$ 4.867,77 a R$ 6.433,02, além do acréscimo de Retribuição por Titulação (RT).

No Campus Santa Luzia (edital 435/2025) há uma vaga para professor substituto na área de Design de Interiores. As inscrições estão abertas até o dia 30 de maio, com jornada de 40 horas semanais e remuneração mínima de R$ 4.867,77, podendo haver acréscimos conforme titulação. A taxa é de R$ 50.

O Campus Governador Valadares (edital 512/2025) oferece três vagas para professor substituto, sendo distribuídas nas áreas de Direito (jornada de 20 horas semanais), Educação Física e Matemática (ambas com jornada de 40 horas semanais). A remuneração varia de R$ 3.260,40 a R$ 4.564,56, acrescido de Retribuição por Titulação (RT). Os interessados têm até o dia 30 de maio para se inscrever e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50.

E, por fim, o Campus Arcos (edital 521/2025) está selecionando um professor substituto na área de Geografia e História. As inscrições vão até 1º de junho, com jornada de 40 horas semanais e remuneração mínima de R$ 6.433,02. A taxa é de R$ 50.

A versão completa dos editais pode ser acessada no link – https://www2.ifmg.edu.br/portal/noticias/ifmg-abre-15-vagas-para-professores-em-diversos-campi-de-minas-gerais.