Com o objetivo de contribuir para uma gestão escolar de alta performance, a Fundação Aperam Acesita, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, realizou na última terça-feira (20) uma capacitação voltada para os gestores da rede municipal de ensino de Timóteo. O encontro aconteceu das 8h às 17h, no Centro de Educação Ambiental da Aperam – Oikós.

A formação teve como foco o fortalecimento da liderança dos diretores e vices escolares, promovendo o desenvolvimento do autoconhecimento, visão estratégica e habilidades de gestão de equipes, com ênfase na aplicação prática desses conhecimentos. A capacitação foi conduzida pelo consultor Ronan Delfim, especialista na área.

Sidney Roberto de Castro, diretor do Centro Municipal de Educação Integrada – Educação de Jovens e Adultos (CMEI/ EJA) de Timóteo, avaliou a capacitação positivamente, por ser uma ferramenta importante para o dia a dia da gestão escolar. “Conhecer mais sobre práticas e habilidades dentro da escola nos impulsiona a alcançar objetivos de liderança e os treinamentos fazem toda diferença na gestão para alcançarmos um trabalho coletivo efetivo, desde a área pedagógica até a administrativa”, detalhou.

De acordo com France-Jane Araújo Pereira, secretária municipal de Educação de Timóteo, a imersão partiu de uma demanda identificada logo no início deste ano. “Conversamos com os novos gestores e levantamos pontos para alcançar metas, como a melhoria do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), entre outros indicadores. Com a parceria da Fundação Aperam foi possível proporcionar uma capacitação com o Ronam, que além de consultor empresarial tem vivência na educação”, enfatizou.

Flávia Souza, coordenadora de projetos da Fundação Aperam Acesita, enfatiza que os projetos da fundação têm como base a sustentabilidade e a transformação social. “A imersão em liderança é uma estratégia relevante para impulsionar os resultados educacionais em Timóteo, o que, por sua vez, pode impactar positivamente toda a realidade da comunidade escolar”, frisou.

A imersão em liderança abordou temas como gestão escolar estratégica, gestão de equipes, melhoria do clima organizacional, foco em atividades práticas e interativas, valores, crenças e estilos de lideranças, construção de liderança autêntica. O papel do líder na transformação escolar, o desenvolvimento da visão estratégica na escola, alinhamento da visão estratégica para a escola, comunicação eficaz da visão e gestão de conflitos e cultura de paz também foram algumas temáticas da capacitação.