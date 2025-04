Mineiros que desejam se qualificar para o mercado de trabalho por meio de cursos profissionalizantes gratuitos têm uma nova chance no projeto Trilhas de Futuro. A iniciativa do Governo de Minas, conduzida pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), está com inscrições abertas para a 2ª chamada de vagas residuais da 5ª edição do programa até esta sexta-feira (04/04).

As vagas correspondem às oportunidades que permaneceram disponíveis após o encerramento das matrículas regulares. Os interessados devem verificar com as instituições de ensino a disponibilidade de vagas, conforme lista publicada neste link.

Nesta fase, as oportunidades são limitadas e preenchidas por ordem de chegada, sem critérios de prioridade. Ao todo, estão sendo ofertadas 6.528 vagas em 124 municípios, distribuídas entre 77 cursos técnicos em diferentes áreas do conhecimento.

Além da formação técnica gratuita, o Trilhas de Futuro oferece um auxílio de R$ 20 por dia para alimentação e transporte. O início das aulas acontecerá imediatamente após a confirmação da matrícula.

PROCESSO DE INSCRIÇÃO

Os candidatos que atendem aos critérios estabelecidos na Resolução SEE nº 5047/2024 devem realizar a inscrição e a matrícula presencialmente nas instituições credenciadas.

Para garantir a vaga, é necessário apresentar os seguintes documentos: identidade, comprovante de residência, declaração de escolaridade ou histórico escolar. No caso de candidatos menores de idade, também é obrigatória a apresentação da documentação dos responsáveis.

Para mais detalhes sobre inscrições, prazos e condições, o interessado deve entrar em contato com a instituição de ensino credenciada mais próxima ou acessar o site oficial do Trilhas de Futuro.

SOBRE O TRILHAS DE FUTURO

O Trilhas de Futuro é o maior projeto estadual de acesso a cursos profissionalizantes já desenvolvido em Minas Gerais. Ele oferece formação técnica gratuita para estudantes do ensino médio e egressos, em parceria com instituições públicas e privadas credenciadas. O processo seletivo leva em conta a escolaridade e a rede de ensino do candidato.

Na 5ª edição, foram abertas mais de 50 mil vagas em mais de 130 municípios, com a participação de mais de 150 instituições de ensino técnico. Desde seu lançamento, o programa já formou mais de 66 mil profissionais e atualmente conta com mais de 66 mil alunos em formação.

Com mais de 1,2 milhão de inscritos ao longo dos anos, o Trilhas de Futuro se consolidou como a principal inciativa de qualificação profissional no estado.