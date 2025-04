A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria de Educação, informa que liberou o valor de R$ 10.716.980,00 às escolas que compõem a rede municipal de ensino. Destinados às 47 Caixas Escolares, os recursos já foram empenhados por meio da Unidade de Gestão de Contratos e Convênios, devendo ser creditados em cinco parcelas, diretamente nas contas dos educandários.

O repasse tem como objetivo garantir a estrutura de funcionamento das unidades, viabilizando a manutenção e aprimoramento das instalações físicas, aquisição de materiais didáticos, pedagógicos, de limpeza e contratação de serviços diversos, além da aquisição de itens permanentes e execução de pequenas reformas.

Os valores contribuem diretamente para a melhoria das condições dos espaços físicos, a realização de projetos pedagógicos e a elevação da qualidade do ensino e da aprendizagem, beneficiando toda a comunidade escolar.

As Caixas Escolares são organizações civis com personalidade jurídica de direito privado, vinculadas às unidades escolares, com a função de administrar os recursos financeiros públicos transferidos pela Secretaria de Educação e destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino.

A secretária de Educação, Patrícia Avelar, destacou a importância da medida. “A liberação desses recursos representa o nosso compromisso com uma educação pública de qualidade. Sabemos que a gestão escolar precisa de autonomia e estrutura para funcionar bem, e esse repasse vai dar ainda mais condições para que cada escola atenda às suas necessidades específicas, com planejamento e eficiência”.

O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes também comentou a iniciativa. “Estamos investindo diretamente nas escolas porque acreditamos que a educação é a base do desenvolvimento e de um futuro cada vez melhor para nossa cidade. Esses mais de 10 milhões de reais vão impactar positivamente toda a rede municipal de ensino, garantindo melhores condições para alunos, professores e toda a comunidade escolar”.