A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Ipatinga, por meio do Setor Municipal de Alimentação Escolar (SMAE), promove nesta semana um treinamento essencial para cantineiras e auxiliares de cantina das unidades escolares: o Treinamento de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos.

O objetivo é capacitar os profissionais quanto às melhores práticas na manipulação dos alimentos, garantindo a segurança e a qualidade das refeições servidas aos alunos. O treinamento acontece ao longo da semana, com mais de 200 participantes divididos em grupos nos turnos da manhã e da tarde.

Além das boas práticas de higiene e segurança alimentar, o treinamento também aborda a redução do consumo de açúcar, óleo e sal, promovendo hábitos alimentares mais saudáveis para os estudantes. Haverá ainda um momento específico para tratar da alimentação especial destinada a crianças com alergias, intolerâncias alimentares ou condições de saúde que exijam adequações no cardápio escolar, como diabetes e seletividade alimentar.

As palestras são conduzidas por nutricionistas do Setor Municipal de Alimentação Escolar. O nutricionista Thiago Tassar, responsável técnico pelo setor, destaca a importância da capacitação.

“Esse treinamento é fundamental para garantir que os alimentos servidos nas escolas sejam seguros e nutricionalmente adequados. Além de reforçar as normas de higiene e manipulação, estamos trazendo temas essenciais como a redução de ingredientes prejudiciais à saúde e a adaptação da alimentação para crianças com necessidades específicas. Queremos que nossas cantineiras e auxiliares estejam cada vez mais preparadas para oferecer refeições saudáveis e seguras para os alunos da rede municipal”.