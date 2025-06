A Prefeitura de Ipatinga, por meio do Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos (DERHU), da Secretaria de Administração, publicou nesta quarta-feira (11), no Diário Oficial do Município, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, dois editais de convocação de profissionais para a área da Educação. O objetivo é garantir que as instituições de ensino da rede estejam com seus quadros completos para melhor atender às crianças e adolescentes.

O Edital de Convocação nº 06/2025 convida, para contrato temporário e início imediato, os candidatos aprovados, seguindo a ordem de classificação, em razão do afastamento de servidores efetivos por motivos de saúde e/ou licenças temporárias, para vagas de: assistente da Educação Infantil e assistente da Educação Básica.

Os nomes dos profissionais listados estão disponíveis no documento. Essas pessoas deverão comparecer à sala 104 da Prefeitura de Ipatinga, localizada na Avenida Carlos Chagas, nº 789, bairro Cidade Nobre, na próxima segunda-feira (16), para apresentação da documentação comprobatória dos requisitos exigidos para o respectivo cargo. No edital constam os detalhes quanto ao horário e às orientações sobre os documentos que o convocado deverá portar.

Já no Edital de Convocação nº 39/2025, os profissionais de auxiliar de serviços (cantina), professor de matemática, educador comunitário artístico (dança), auxiliar de serviços (limpeza), professor de Educação Física, educador musical (sopro), professor de Língua Inglesa, professor da Educação Infantil e Ensino Fundamental, e assistente da Educação Especial aprovados em Processo Seletivo são convocados para início imediato.

A orientação é de que eles também devem comparecer ao Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos, no 1º andar da PMI, de acordo com a data e o horário estabelecidos no edital, para apresentação da documentação comprobatória dos requisitos exigidos para o respectivo emprego.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

Nesta quarta-feira (11), a administração municipal, representada por parte do secretariado e pelo secretário de Governo, Everton Campos, recebeu a Comissão de Educação da Câmara Municipal, com a presença dos vereadores Chiquinho e Michael Simon, presidente e vice-presidente da comissão, e do vereador Nivaldo, líder de governo na Câmara.

Foi alinhado que o governo contará com o apoio dos parlamentares para mediar as tratativas relacionadas à valorização dos profissionais da educação. “Acreditamos que, com diálogo e responsabilidade, será possível avançar em conquistas importantes para toda a categoria”, declarou o secretário Everton Campos.