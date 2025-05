A cidade de Ipatinga, ainda em recuperação após as chuvas devastadoras de 12 de janeiro, assumiu a vanguarda na luta contra desastres naturais ao sediar, a partir desta terça-feira (27), o Curso de Alinhamento de Processos e Procedimentos em Defesa Civil. Realizado no 14º Batalhão de Polícia Militar, o evento, que se estende até amanhã (28), é promovido pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec-MG).

A iniciativa reúne representantes de 97 municípios da 12ª Regional de Defesa Civil de Minas Gerais (Redec/Ipatinga) com um objetivo claro: capacitar agentes para prevenir tragédias, responder com eficiência a emergências e reconstruir comunidades com resiliência.

As chuvas de janeiro, que deixaram 910 imóveis interditados, 277 famílias desabrigadas e atenderam 3.289 chamados de socorro, servem como um lembrete doloroso da importância da preparação. O curso surge como resposta direta a esse cenário, oferecendo ferramentas práticas para que desastres futuros sejam evitados ou seus impactos minimizados.

Voltado para servidores públicos, agentes de Defesa Civil, lideranças comunitárias e voluntários, o treinamento aborda temas cruciais como decretação de situação de anormalidade, elaboração de decretos, solicitação de reconhecimento federal, prestação de contas e criação de planos de contingência.

COMPROMISSO

“Este curso é um divisor de águas. Ele capacita nossos agentes para responderem com eficiência, prevenirem tragédias e recuperarem comunidades devastadas, como vimos em Ipatinga”, afirmou o sargento Paulo César, da 12ª Regional da Defesa Civil Estadual. Ele destaca a relevância do curso para a integração de esforços: “É uma oportunidade de unir forças, integrar ações e salvar vidas”, destaca.

O coronel Warley Geraldo Silva, secretário Municipal de Segurança e Convivência Cidadã (Sescon), reforça o impacto do curso: “As chuvas de janeiro deixaram marcas profundas, mas a atuação rápida da Defesa Civil, das forças de segurança e dos voluntários foi crucial para amenizar o sofrimento de centenas de famílias. Ainda lutamos para reconstruir nossa infraestrutura, mas sabemos que a preparação é a chave para evitar que desastres como esse se repitam”.

LIÇÕES

“Em Ipatinga, após a tragédia, a multiplicidade de demandas exigiu um esforço contínuo da administração municipal para minimizar os impactos e restabelecer uma conjuntura de normalidade no município com rapidez e responsabilidade, sempre priorizando a segurança de todos”, completou Warley.

Além da capacitação prática, o curso reflete um movimento maior de Ipatinga em prol da resiliência. Em 20 de março, o prefeito Gustavo Nunes integrou a formação da Frente Parlamentar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), dedicada a fortalecer políticas de proteção nos municípios. A frente trabalha na criação de ações preventivas, de socorro, assistência e reconstrução, visando reduzir os riscos e danos sofridos pelas comunidades.