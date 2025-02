A roteirista e escritora Giovanna Menezes, de 22 anos, natural de Ipatinga, conquistou o Prêmio Literaturas e Obras de Autoras (LOBA) Festival na categoria Roteiro para Curta-metragem Publicado. Aluna do 5º período do curso de Publicidade e Propaganda no Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste), Giovanna desponta como uma promessa no cenário literário e cinematográfico brasileiro.

Criado para fomentar, reconhecer e valorizar obras de autoras brasileiras, o Prêmio LOBA Festival tem como objetivo promover a igualdade de gênero no setor literário. A iniciativa é realizada pela LOBA Produções, com apoio do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Governo Federal e Ministério da Cultura, além de ser financiada pela Lei Paulo Gustavo. O projeto foi contemplado no edital 17.2023 – Fomento à Economia Criativa.

O roteiro vencedor, intitulado “Nomophobia”, foi desenvolvido por Giovanna durante o 1º período de sua graduação, na disciplina Linguagem Cinematográfica. A obra é fruto de um trabalho colaborativo com colegas de turma — Amanda Gomes, Israel Gouvêa, Ryan Santos, Fernanda Chaves, João Paulo Cipriano e Matheus Assis. O curta-metragem foi premiado anteriormente no evento universitário “OsCalouros”, conquistando os prêmios de Melhor Fotografia e Melhor Filme por Voto Popular.

Disponível no canal do curso de Comunicação Social no YouTube, “Nomophobia” apresenta a história de Eva, uma jovem viciada em tecnologia que se vê presa no mundo virtual após um blackout em sua casa. Enquanto busca desesperadamente por uma forma de escapar, ela enfrenta os perigos ocultos de um universo onde os limites entre o real e o virtual desaparecem.

Para Giovanna, o reconhecimento representa um marco em sua trajetória acadêmica e profissional. “Este prêmio é uma oportunidade para mostrar a originalidade e a criatividade das mulheres na produção cultural”, destacou a escritora, que já planeja novos projetos literários e cinematográficos.

O Prêmio LOBA Festival reafirma o compromisso com a inclusão e a diversidade no campo das artes, incentivando autoras de diferentes regiões do país a conquistarem espaço e reconhecimento no mercado.