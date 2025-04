Em discurso durante inauguração do novo campus da Universidade Federal Fluminense em Campos dos Goytacazes (RJ), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou duramente a elite brasileira pela negligência com a educação no país. O evento, realizado nessa segunda-feira (14), marcou o repasse de R$ 74,4 milhões à instituição.

Na ocasião, Lula ressaltou o atraso brasileiro na implementação do Ensino Superior, comparando com outros países da América Latina. “O Brasil só foi ter sua primeira universidade federal em 1920, enquanto o Peru já tinha a sua desde 1554”, destacou o presidente, evidenciando os 420 anos de espera após a chegada dos portugueses.

O presidente fez questão de enfatizar sua origem como torneiro mecânico sem diploma universitário, contrastando com suas realizações na área educacional durante seus mandatos anteriores. Criticou também a resistência do setor financeiro aos investimentos sociais, questionando o custo da omissão histórica do Estado brasileiro em políticas educacionais.

Durante o evento, que contou com a presença dos ministros Camilo Santana (Educação), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral) e Renan Filho (Transportes), foi anunciado o lançamento do edital da Rede Nacional de Cursinhos Populares, programa que visa democratizar o acesso ao ensino superior.

Um momento de tensão marcou a cerimônia quando o prefeito local, Wladimir Garotinho (PSD), foi vaiado pela plateia. O presidente interveio, pedindo respeito ao gestor municipal e lembrando que divergências políticas devem ser expressas nas urnas.

A visita ao município fluminense faz parte de uma série de compromissos do presidente no Estado do Rio de Janeiro, que incluem passagens pelas cidades de Paracambi e Resende nesta terça-feira, 15, dando continuidade à agenda de investimentos na educação pública brasileira.

*Com informações Estadão