A Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), publicou no último sábado (15), no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, a lista de cursos profissionalizantes priorizados para a sexta edição do projeto Trilhas de Futuro.

Esse é o primeiro passo para a nova edição da maior iniciativa de capacitação profissional do Estado, que oferece cursos técnicos gratuitos para os estudantes.

O documento apresenta os pares de municípios e cursos técnicos selecionados, servindo de base para a alocação dos inscritos após o credenciamento das vagas pelas instituições de ensino e o período de inscrição. A lista completa pode ser acessada neste link.

Para o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, o projeto não apenas oferece aos jovens a oportunidade de fazer um curso profissionalizante gratuito, mas também os prepara para o mercado de trabalho, nas áreas em que Minas Gerais mais necessita de profissionais qualificados.

“Anualmente, o Governo de Minas realiza um levantamento das demandas do mercado de trabalho para identificar quais cursos devem ser priorizados. Isso significa que os estudantes terão mais chances de conseguir um emprego na área que escolherem”, destaca Mateus Simões.

TEMPO MAIOR PARA ORGANIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES

O próximo passo é a publicação do edital para credenciamento das instituições de ensino técnico interessadas em oferecer cursos do programa, com previsão de divulgação em maio. Com isso, as instituições terão um prazo maior para se organizarem para atender aos critérios prioritários da sexta edição do Trilhas de Futuro.

Uma das novidades desta edição é que as instituições poderão credenciar apenas os cursos e municípios já previstos na lista de priorização, garantindo um maior alinhamento entre a formação técnica e as necessidades do mercado, ampliando as oportunidades para os estudantes.

JÁ AS INSCRIÇÕES DOS ESTUDANTES SERÃO REALIZADAS NO SEGUNDO SEMESTRE.

“Instituições e estudantes devem ficar atentos ao período de credenciamento e à lista de cursos prioritários para que ninguém fique de fora. Vamos juntos construir um futuro promissor”, conclui o vice-governador de Minas Gerais.

OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO PESSOAL

Além do fortalecimento das competências profissionais e do crescimento da mão de obra qualificada, os estudantes do Trilhas de Futuro também experimentam um desenvolvimento pessoal significativo.

Para apoiar os estudos e garantir a permanência, o programa oferece uma ajuda de custo de R$ 20 por dia para alimentação e transporte, mediante comprovação de frequência nas aulas.

TRILHAS DE FUTURO

Lançado em 2021, o Trilhas de Futuro é o maior projeto de capacitação profissional do estado, oferecendo cursos técnicos gratuitos para estudantes do ensino médio e egressos em instituições públicas e privadas credenciadas. O projeto se alinha às necessidades do setor produtivo, visando suprir a demanda por mão de obra qualificada.

Desde sua criação, o Governo de Minas investiu mais de R$ 1,5 bilhão nesse projeto, que já transformou a vida de milhares de famílias, formando aproximadamente 70 mil profissionais e contando atualmente com mais de 108 mil estudantes em formação.