O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), em parceria com a editora Estudo Play, aplica nesta quinta-feira (24) a segunda etapa do primeiro simulado da plataforma Enem MG, com as disciplinas de Ciências da Natureza e Matemática. Na terça-feira (22), foram aplicadas as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação.

Essa iniciativa tem como objetivo preparar aproximadamente 420 mil estudantes de 2.437 escolas da rede pública estadual para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Neste ano, além dos estudantes do 3º ano do ensino médio e do 3º período da Educação de Jovens e Adultos (EJA), os alunos do 2º ano e 2º período também participam do simulado, o que resultou na impressão de mais de 1,3 milhão de cadernos de prova, cartões-respostas e folhas de redação.

“A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais inicia o primeiro simulado como parte das ações do Enem. Esta é uma iniciativa significativa para garantir que nossos estudantes estejam bem preparados para o exame”, comenta o secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga.

Os estudantes estão tendo a oportunidade de simular as mesmas condições que enfrentarão no Enem, tornando essa experiência essencial para o sucesso na prova oficial. Maria Clara Salomão, 17 anos, do 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Romero de Carvalho, em Pedro Leopoldo, destacou a importância desse suporte.

“Eu quero cursar enfermagem. Para isso, estudo bastante e realizo vários exercícios, para saber em quais temas estou me saindo bem e em quais devo focar mais”, afirma a jovem sobre o apoio que recebe do Governo de Minas.

APLICAÇÃO DAS PROVAS

Como no exame original, o simulado será aplicado em dois dias, abrangendo as quatro áreas de conhecimento avaliadas no Enem. No dia 22/04, os estudantes fizeram as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação, que teve como tema: “A importância da educação para a promoção dos direitos humanos”.

Já nesta quinta-feira serão avaliados os componentes de Ciências da Natureza e Matemática. As questões seguem a Teoria de Resposta ao Item (TRI), a mesma utilizada no Enem oficial.

Para a professora de Língua Portuguesa da E.E. Romero de Carvalho, Vanessa Gonçalves, essa experiência é fundamental para que os estudantes compreendam como é estar imersos no exame.

“Os estudantes precisam entender que as questões do Enem são diferentes do que costumamos trabalhar nas salas de aula. Muitas vezes, a prova envolve interpretação de textos extensos, e não questões abertas, o que pode ser um desafio se não estiverem preparados”, explica.

Após a aplicação, as provas serão corrigidas pela plataforma Enem MG, que fornecerá relatórios e trilhas de aprendizagem personalizados para cada estudante. Esses relatórios ajudarão a mapear estratégias de aprendizagem, identificar áreas que precisam de reforço e sugerir conteúdos complementares aos estudantes.

Todos os estudantes e professores da rede estadual podem acessar a plataforma neste endereço.

ISENÇÃO ENEM 2025

O período para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem está aberto até a próxima sexta-feira (25). Os interessados deverão realizar o pedido exclusivamente pela Página do Participante, acessível pelo login único do Gov.BR.

Estão aptos a solicitar a isenção os estudantes do último ano do ensino médio, aqueles que concluíram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais na rede privada, e candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, registrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).