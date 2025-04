A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) protagonizou uma situação constrangedora ao entregar um título simbólico de “doutor honoris causa” ao presidente Lula com erros graves de português, durante visita à cidade de Cruz das Almas, na Bahia.

O episódio ganhou destaque nacional após a divulgação do documento informal, que apresentava falhas elementares de ortografia e pontuação. Entre os erros mais evidentes estava o uso da palavra “dicentes” no lugar de “discentes” e uma vírgula mal colocada separando sujeito e predicado na frase principal do texto.

A situação se tornou ainda mais delicada porque a entrega oficial do título havia sido suspensa por decisão judicial do juiz federal Evandro Reis, da 10ª Vara Federal Cível da Bahia. A UFRB precisou emitir uma nota esclarecendo que o documento não possui validade institucional e não foi emitido ou assinado pelo reitor Silvio Soglia, como determina o protocolo.

O caso expôs não apenas o desrespeito à decisão judicial, mas também levantou questionamentos sobre a qualidade da formação acadêmica dos estudantes envolvidos. Nas redes sociais, críticos apontaram a ironia de universitários cometerem erros básicos de português em um documento destinado a homenagear o chefe do Executivo nacional.

A repercussão negativa do episódio prejudicou a imagem da UFRB e transformou o que deveria ser uma demonstração de apoio ao presidente em motivo de constrangimento para todos os envolvidos. O caso reacendeu o debate sobre a necessidade de maior rigor no domínio da língua portuguesa no ambiente universitário, especialmente em documentos de caráter formal.