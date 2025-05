O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), disponibilizou novas funcionalidades no Diário Escolar Digital+ (DED+), ferramenta que vem sendo aprimorada desde março deste ano com a colaboração de profissionais da rede estadual. A novidade fortalece o trabalho pedagógico e de gestão nas escolas públicas, tornando o sistema ainda mais prático e eficiente.

Desenvolvido em parceria com a Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (Prodemge), o DED+ é resultado de um processo colaborativo com professores, diretores e especialistas.

Essas atualizações visam tornar o uso do sistema ainda mais intuitivo e adaptado à realidade das escolas mineiras.

“As novas funcionalidades foram pensadas com base nas necessidades reais da rede. Estamos aprimorando continuamente o DED+ para apoiar melhor os educadores e tornar a gestão pedagógica mais eficaz”, afirma o assessor-chefe da Assessoria de Inovação da SEE/MG, Magno Torquette.

“O DED+ vem sendo desenvolvido e atualizado com funcionalidades para facilitar a rotina de professores, diretores e especialistas, a partir de demandas reais. A ideia é diminuir o número de cliques, deixar a aplicação mais intuitiva, simples, ágil e objetiva. Vamos aprimorar esse sistema de web responsivo, que funciona para desktop, notebooks e celulares”, detalha o gerente de Sistemas Educacionais e Pedagógicos da Prodemge, Felipe Roncalli.

NOVAS FUNCIONALIDADES

Entre as principais atualizações está a possibilidade de exportar a lista de alunos ativos da turma em formato PDF — uma demanda frequente dos professores. Essa função facilita o controle de presença em atividades como provas e excursões, além de permitir o uso da lista em outras rotinas escolares.

Outra novidade é a identificação de turmas criadas fora do período regular, visível a todos os usuários. Além disso, os perfis de Especialista e Diretor Escolar agora contam com a função “Dispensar Lançamentos”, que permite liberar a obrigatoriedade de registros anteriores à criação da turma.

Por exemplo, se uma nova turma foi criada no 3º bimestre, os lançamentos dos dois primeiros bimestres podem ser dispensados, evitando pendências no sistema.

MAIS NOVIDADES PREVISTAS

Nos próximos meses, a plataforma também contará com a geração automática da Atividade de Estudos Independentes de Recuperação. Após o fechamento do 4º bimestre (ou 2º semestre, no caso de turmas semestrais), o sistema identificará automaticamente os alunos com nota inferior à média exigida e criará a atividade de recuperação apenas para esses casos.

Também estão previstos os lançamentos de três novos relatórios para os perfis Especialista e Diretor Escolar, são eles: Relatório de Lançamentos do Professor, que detalhará os lançamentos de aulas e atividades realizadas pelos docentes; Relatório Consolidado da Turma, que irá apresentar a listagem dos alunos, suas respectivas notas e frequências; e o Relatório de Histórico de Fechamento e Reabertura de Bimestre, que trará as informações nominais dos usuários, data e hora dos fechamentos e reaberturas de bimestres, para fim de controle e auditoria.

ACESSO AO SISTEMA

Com as novas ferramentas, a SEE/MG reforça seu compromisso com a modernização da gestão escolar e com o apoio concreto ao trabalho dos profissionais da educação. O DED+ pode ser acessado por meio do site: dedmais.educacao.mg.gov.br.

O login está disponível em três formatos: CPF e senha do portal do servidor (Sistema de Segurança Corporativo – SSC); conta gov.br; certificado digital.