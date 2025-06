A Prefeitura de Ipatinga abriu novo Processo Seletivo Simplificado de Estágio, conforme o Edital nº 02/2025, publicado no dia 2 de junho. A iniciativa visa formar um banco de reserva de estagiários para atuar em diversas secretarias municipais, oferecendo oportunidades para estudantes de cursos técnicos e superiores, com bolsas que variam entre R$ 450 e R$ 600.

As vagas são destinadas a estudantes de Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Nutrição, Técnico em Administração e Técnico em Informática. Para participar, é necessário estar matriculado em uma instituição de ensino conveniada com a prefeitura conforme anexo do edital. Os selecionados cumprirão uma carga horária de 30 horas semanais.

INSCRIÇÕES E PRAZOS

As inscrições estarão abertas até o dia 12 de junho de 2025, e devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.processoseletivo.ipatinga.mg.gov.br. Os candidatos precisam preencher um formulário eletrônico, anexar uma carta de intenção manuscrita e comprovantes de formação complementar, como cursos de informática, técnicas administrativas ou atendimento ao público, com carga mínima de 40 horas. Estudantes com dificuldade de acesso à internet podem se dirigir ao Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos (DERHU), no prédio da prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h, exceto feriados.

CHANCE PARA ESTUDANTES

O processo seletivo é uma chance para estudantes ganharem experiência prática em suas áreas de formação, contribuindo para a administração pública de Ipatinga. A validade do certame é de um ano, a partir da homologação, e os candidatos devem acompanhar todas as publicações oficiais para não perder prazos ou atualizações.

Para mais informações, acesse o edital completo no site da Prefeitura de Ipatinga ou entre em contato pelo e-mail estagiopmi@gmail.com