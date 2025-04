A edição de 2025 do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) da Polícia Militar de Minas Gerais teve início nas escolas da rede pública de ensino de Timóteo e Coronel Fabriciano. A primeira etapa das atividades são realizadas em sala de aula, alcançando quase 700 alunos de oito escolas do 5º ano do Ensino Fundamental.

Por meio de 10 lições, o Proerd orienta as crianças a fazerem boas escolhas, desenvolverem cidadania, serem responsáveis consigo mesmas e com os outros, aprendem a lidar com o bullying, a comunicar de forma adequada, lidar com a pressão dos colegas e recusar qualquer tipo de droga, dentre outros temas. As aulas são conduzidas pelo sargento Wender Oliveira Santos da 85ª Cia. da PMMG de Timóteo e pela soldada Naiara Rodrigues de Abreu, do 58º BPM de Coronel Fabriciano.

A Fundação Aperam Acesita, em parceria com a PMMG, apoia a realização do programa, junto com a Prefeitura de Timóteo, a Superintendência Regional de Ensino de Coronel Fabriciano, a Fundação Emalto, o Rotary Club de Acesita e o IMAG – Instituto Maçom de Gestão de Projetos Sociais.

Segundo o presidente da Fundação Aperam Acesita, Luiz Magalhães, a parceria com a Polícia Militar para a realização do Proerd é mais uma forma de contribuir para o futuro das crianças. “A Fundação Aperam tem a missão de transformar vidas e fortalecer as comunidades. O Proerd vai ao encontro da nossa missão, pois é uma referência para os jovens por toda a vida, além de contribuir para uma sociedade mais inclusiva, preparando as crianças para serem bons cidadãos”, detalha.

MAIS DE 20 ANOS DE PARCERIA

O Proerd é desenvolvido há 20 anos pela Polícia Militar com os alunos que cursam o 5º ano do Ensino Fundamental. Ao longo desses anos, a Fundação Aperam esteve junto desse projeto por acreditar no seu objetivo de beneficiar os alunos com informações e habilidades necessárias para viver de maneira saudável, sem drogas e violência. O programa propõe aos alunos uma reflexão para fazerem escolhas com sabedoria, pensando nos riscos e nas consequências, para decisões seguras e com responsabilidade.