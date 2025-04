A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) convida todos os professores de Matemática da rede pública estadual para participar da “Escuta Nacional de Professores e Professoras que Ensinam Matemática”. A pesquisa é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC), em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).

A escuta busca levantar percepções, experiências e necessidades de docentes que atuam nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, no ensino médio e na educação profissional e tecnológica de nível médio. O objetivo é subsidiar a formulação de políticas públicas e estratégias pedagógicas que fortaleçam o ensino de Matemática na Educação Básica.

A diretora de Educação Infantil e Ensino Fundamental da SEE/MG, Danielle Chaves, ressalta a relevância da participação dos educadores. “Este é um momento único para que os professores sejam ouvidos e para que possam influenciar as políticas que o MEC implantará. É essencial que se apropriem desse espaço para compartilhar as dificuldades enfrentadas no ensino da Matemática nas escolas brasileiras”, enfatiza.

IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO

A participação dos docentes é fundamental para assegurar que as políticas públicas e as ações pedagógicas estejam alinhadas aos desafios e às oportunidades do cotidiano escolar. Os dados coletados serão consolidados e divulgados no segundo semestre de 2025.

As unidades federativas que tiverem participação representativa receberão devolutivas segmentadas por etapa de ensino e, quando viável, por rede de ensino (estadual e municipal).

COMO PARTICIPAR

O formulário de participação estará disponível até o dia 13/4, especialmente para as escolas que fazem parte da amostra (principal e substitutas). O preenchimento é voluntário, anônimo e leva de 20 a 30 minutos para ser concluído. O formulário pode ser acessado neste link. Ainda estão disponíveis materiais de apoio, guias e webinários, que podem ser acessados neste link.